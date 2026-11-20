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चेयरपर्सन ने मंत्री को बताया कि सड़कों का निर्माण नहीं होने से सेक्टरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द निर्माण शुरू करवाने का अनुरोध किया। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में आ रही बाधा दूर करने के निर्देश दिए।सरोज राठी ने बताया कि सड़कों के निर्माण पर करीब 6.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण कार्य पर लगी पाबंदियां हटते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। इससे लंबे समय से खराब सड़कों की समस्या से जूझ रहे सेक्टरवासियों को राहत मिलेगी। उन्होंने सहयोग के लिए मंत्री का आभार जताया।इस दौरान डीएमसी जगनिवास, एक्सईएन भारत भूषण, जेई आकाश, जेई नीरज, रमेश राठी सहित अन्य मौजूद रहे।फोटो-52: पंचकूला में मंत्री विपुल गोयल से मुलाकात करते नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी व पार्षद। स्रोत स्वयं