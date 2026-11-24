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शहरवासी मुकेश बंसल, मनोज कुमार, विनोद अहलावत, शमशेर सिंह ने कहा कि सोमवार को सुबह के समय चली हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण कम हुआ है। इससे वातावरण में जमा प्रदूषण के कणों को फैलने में मदद मिली और धुंध का असर भी कम हुआ। तेज हवा के कारण हवा में मौजूद प्रदूषित कणों का जमाव कम होने से एक्यूआई में गिरावट दर्ज की गई।पिछले कई दिनों से सुबह और शाम के समय वातावरण में धुंध और स्मॉग की चादर छाई हुई थी। इसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रदूषण के कारण खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को दिक्कत हो रही थी। सोमवार को एक्यूआई 200 से नीचे आने के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी भी संतोषजनक स्थिति में नहीं है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।नवंबर के महीने में पहली बार एक्यूआई येलो जोन में दर्ज हुआ है। 12 किलोमीटर गति से हवा चलने के बाद प्रदूषण कम हुआ है। सोमवार को एक्यूआई 200 दर्ज किया गया।-सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बहादुरगढ़।