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डीसी ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सहायक उपकरण उनके जीवन को सरल और आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन दिव्यांगजनों की सहायता के लिए सजग है। विज्ञापन

इस दौरान 57 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, नौ को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर और नौ को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। कार्यक्रम में एपीसीपीएल के एजीएम अतुल कुमार अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा एलिम्को प्रभारी प्रियंका सिंह, रेडक्रॉस सचिव प्रदीप हुड्डा, प्रवक्ता कंचन थरेजा, सागर, पवन शर्मा और सुषमा उपस्थित रहे। डीसी ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सहायक उपकरण उनके जीवन को सरल और आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन दिव्यांगजनों की सहायता के लिए सजग है।इस दौरान 57 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, नौ को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर और नौ को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। कार्यक्रम में एपीसीपीएल के एजीएम अतुल कुमार अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा एलिम्को प्रभारी प्रियंका सिंह, रेडक्रॉस सचिव प्रदीप हुड्डा, प्रवक्ता कंचन थरेजा, सागर, पवन शर्मा और सुषमा उपस्थित रहे।

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झज्जर। रेडक्रॉस भवन में वीरवार को रेडक्रॉस सोसायटी, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और एलिम्को के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री दिव्याशा-व्योश्री केंद्र की ओर से निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया। डीसी वर्षा खांगवाल ने 73 लाभार्थियों को करीब 45 लाख रुपये की लागत के सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने रेडक्रॉस सोसायटी की एंबुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।