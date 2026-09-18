फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   An Advanced Manufacturing Lab has been established at ITI Jhajjar (Gudha).

विद्यार्थियों को एयर कंडीशनिंग तकनीक का दिया प्रशिक्षण

Fri, 18 Sep 2026 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Fri, 18 Sep 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
झज्जर। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डैकिन कंपनी के सहयोग से मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए एयर कंडीशनिंग तकनीक पर विशेष उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें दोनों विभागों के 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
विज्ञापन

कार्यक्रम के दौरान कंपनी के अनुभवी विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को एयर कंडीशनिंग एवं एचवीएसी सिस्टम की आधुनिक तकनीकों, प्रमुख घटकों, उनकी कार्यप्रणाली, इंस्टॉलेशन प्रक्रिया तथा रखरखाव की व्यावहारिक जानकारी दी। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उद्योग में उपयोग होने वाली नवीनतम तकनीकों से भी अवगत कराया।
विज्ञापन

संस्थान के प्राचार्य डॉ. राजेश यादव ने कहा कि ऐसे उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक दक्षता प्रदान करते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीनतम औद्योगिक तकनीकों से परिचित कराना और उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी दिगपाल सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों के लिए उद्योग आधारित व्यावहारिक कौशल जरूरी हैं, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है। इस अवसर पर मोहित कादयान, राहुल नेहरा एवं कार्यक्रम समन्वयक कुलदीप सिंह मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण को ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed