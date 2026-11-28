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सत्यवान ने बताया कि वह शिक्षक हैं। उनके भाई घीसा राम 25 नवंबर को नागरिक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराए गए थे। चिकित्सकों ने दो यूनिट ए पॉजिटिव रक्त की जरूरत बताई थी। इसके लिए फॉर्म भरकर ब्लड बैंक भेजा गया। शाम करीब छह बजे रक्त लेने पहुंचने पर कर्मचारियों ने रक्त उपलब्ध नहीं होने की बात कहते हुए फॉर्म पर नॉट अवेलेबल लिखकर वापस कर दिया।सत्यवान का आरोप है कि इसी दौरान पावेरा निवासी ख्यालीराम को भी ए पॉजिटिव रक्त नहीं दिया गया। उन्हें जानकारी मिली थी कि ब्लड बैंक में इस ग्रुप की चार यूनिट उपलब्ध थीं जबकि कर्मचारियों ने एक यूनिट होने की बात कही। उन्होंने रक्त सांसद या विधायक की इमरजेंसी के लिए सुरक्षित रखवाने का आरोप लगाया।सत्यवान ने बताया कि बाद में उन्होंने रक्तदान शिविर आयोजित करवाने वाले परिचित से संपर्क किया। बातचीत के बाद ब्लड बैंक की ओर से सुबह दो यूनिट रक्त देने का आश्वासन मिला लेकिन इसी रात उनके भाई की मौत हो गई। उनका कहना है कि समय पर रक्त मिलता तो जान बचने की संभावना बन सकती थी।स्टॉक रजिस्टर की जांच की मांगसत्यवान ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों, जिला प्रशासन और सरकार से 25 नवंबर के ब्लड स्टॉक रजिस्टर, रक्त जारी करने के रिकॉर्ड, मरीजों के आवेदन और नॉट अवेलेबल लिखे फॉर्म की जांच करवाने की मांग की है।ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. संगीता यादव ने बताया कि वह कुछ दिनों से छुट्टी पर हैं। उन्हें जानकारी मिली थी कि बैंक में ए पॉजिटिव रक्त की कमी है। इसके लिए उन्होंने वालंटियर्स को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया था। फिर भी शायद रक्त उपलब्ध नहीं हो पाया। उनका प्रयास रहता है कि सभी जरूरतमंदों को रक्त मिले। इसके लिए लोगों से अधिक से अधिक रक्तदान करने की अपील की जाती है। रक्त की जांच सहित अन्य प्रक्रियाओं में भी समय लगता है।