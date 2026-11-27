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इस दौरान परियोजना अधिकारी राजबाला ने महिलाओं को बाल विवाह की रोकथाम के लिए शपथ दिलाई और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रतियोगिता में छह खेल स्पर्धाएं आयोजित की गईं। विजेताओं को प्रथम स्थान पर 2100 रुपये, द्वितीय स्थान पर 1100 रुपये और तृतीय स्थान पर 750 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में दी जाएगी।100 मीटर दौड़ में अलका (अकेहड़ी मदनपुर) प्रथम, सरिता (खोरड़ा) द्वितीय और सुदेश (मातनहेल) तृतीय रहीं। 300 मीटर दौड़ में प्रीति (लडायन) प्रथम, हर्षिता (मातनहेल) द्वितीय और शीला (अकेहड़ी मदनपुर) तृतीय रहीं। 400 मीटर दौड़ में दिशा (हमायूंपुर) प्रथम, बंटी द्वितीय और चेतना तृतीय रहीं।म्यूजिकल चेयर में सीता (खाचरोली) प्रथम, राजवंती (ग्वालिसन) द्वितीय और छोटा गहलावत (खानपुर खुर्द) तृतीय रहीं। साइकिल रेस में नेहा (अकेहड़ी) प्रथम, मुस्कान द्वितीय और ज्योति (मातनहेल) तृतीय रहीं। डिस्कस थ्रो में संगीता (अकेहड़ी) प्रथम, ज्योति (मातनहेल) द्वितीय और सरस्वती (छुछकवास) तृतीय स्थान पर रहीं।