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हालांकि छठ पूजा संपन्न होने के बाद एक बार फिर घाटों पर गंदगी फैल गई है। सेक्टर-6 स्थित घाट और महावीर पार्क स्थित घाट पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।घाटों पर बिखरा कचरा और गंदगी देखकर ऐसा लग रहा है कि सफाई व्यवस्था कुछ दिनों तक ही सीमित रही। पूजा के दौरान जहां घाटों को साफ-सुथरा बनाया गया था, वहीं अब दोबारा सफाई व्यवस्था की अनदेखी हो रही है। गंदगी के कारण आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध फैलने और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है।छठ पूजा के बाद घाटों पर फैली गंदगी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। प्रशासन को नियमित सफाई करवानी चाहिए। घाटों पर कचरा जमा रहने से जल स्रोत भी प्रदूषित होते हैं।-जयपाल सांगवान, पर्यावरण प्रहरी।त्योहार के समय ही नहीं, बल्कि पूरे साल घाटों की नियमित सफाई होनी चाहिए। प्रशासन से मांग है कि घाटों की दोबारा सफाई कराकर स्थायी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की करें ।प्रदीप सिन्हा, अध्यक्ष, पूर्वांचल सेवा समितिवर्जनघाटों की जल्द ही सफाई करवा दी जाएगी। जहां पर भी गंदगी और कूड़ा जमा है उसे साफ करवा दिया जाएगा।-सरोज राठी, चेयरपर्सन, नगर परिषद बहादुरगढ़।