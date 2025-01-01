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झज्जर। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 21 दिसंबर तक 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डीसी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों को गांवों और शहरी वार्डों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करने वाली गंभीर सामाजिक कुरीति है। यह दंडनीय अपराध है और इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन गंभीरता से कार्य करेगा। संभावित घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के समन्वय से कार्रवाई की जाएगी। आमजन बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। संवाद