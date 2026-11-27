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डीसी वर्षा खांगवाल ने पात्र लाभार्थियों से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इच्छुक श्रद्धालु सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग उठा सकेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक यात्री को पर्यटक किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

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झज्जर। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15 दिसंबर को बुजुर्ग श्रद्धालुओं को चार दिवसीय निशुल्क वाराणसी यात्रा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा के लिए पात्र श्रद्धालुओं का पंजीकरण शुरू हो गया है।