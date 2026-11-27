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साल्हावास। झांसवा से ब्राह्मणी वाली जोहड़ी तक एक किलोमीटर तक लंबा रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते के बनने से अब गांव झांसवा के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को इस रास्ते का उद्घाटन किया गया। चेयरमैन दीपक झांसवा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। लंबे समय से इस रास्ते के कच्चा होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में यह रास्ता कीचड़ और पानी से भर जाता था, जिससे पैदल चलना मुश्किल हो जाता था। किसान अपने खेतों तक ट्रैक्टर, ट्रॉली लेकर नहीं जा पाते थे। अब पक्का रास्ता बन जाने से यह समस्याएं दूर हो गई हैं। चेयरमैन दीपक झांसवा ने कहा कि कंपनी ने सामाजिक दायित्व के तहत गांव के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया है। इस रास्ते के बनने से झांसवा के लोगों का ब्राह्मणी वाली जोहड़ी तक आना जाना आसान हो गया है। इस अवसर पर महावीर प्रसाद, शैलेंद्र पांडे, सुनील शर्मा, विक्रम दलाल, जगत जाखड़, भारत भूषण शर्मा मौजूद रहे।