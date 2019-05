दुनिया के सबसे सस्ते शहरों की फेहरिस्त में हमारा दिल्ली और चेन्नई

Cheapest cities in the world (cost of living in 2019)



1.🇻🇪 Caracas

2.🇸🇾 Damascus

3.🇺🇿 Tashkent

4.🇰🇿 Almaty

5.🇮🇳 Bangalore

=6.🇵🇰 Karachi

=6.🇳🇬 Lagos

=8.🇦🇷 Buenos Aires

=8.🇮🇳 Chennai

10.🇮🇳 New Delhi



