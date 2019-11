Myfastag एप पर रिचार्ज के नाम पर लोगों से हो रही है ठगी

लोग जब कस्टमर केयर पर अपनी शिकायत को दर्ज करते हैं, तब शिकायत संख्या दे दी जाती है। लेकिन इस शिकायत पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में लोगों को लगने लगा है कि एप पर रिचार्ज के नाम पर केवल लूटा जा रहा है। इस बारे में अमर उजाला ने एप को संचालित करने वाली कंपनी आईएचएमसीएल को मेल भी भेजा, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला था।

Bought a #Fastag Card on Amazon and tried multiple times to link it to my savings account using the #FASTag App. Kept getting errors. Called helpline of both, Fastag and Bank. They kept blaming each others systems, but didn't sort the issue. Help. — Amar Rajput (@RajputAmar) November 1, 2019

Horrific app.Govt is going to mandate fastag on toll plaza but still no awareness about it.I recharged my fastag account using Bhim upi but still showing no balance and had to pay cash at toll plaza. care.@NHAISocialmedia @OfficeOfNG @PMOIndia @nitin_gadkari @narendramodi — jayant sukhwani (@sukhwanijayant) November 2, 2019

@FASTag_NETC I have made a payment for fasttag around 15 days back. It is not credited to my fast tag account.

Payment done through App using netc sbi upi.

My bank says payment processed successfully, sbi says same, fasttag team says they dont hv any info on payments done frm app — Sudhir Jain (@SudhirShveta) November 4, 2019

एप के पैसा लूटने और काम ना करने की शिकायत लोग सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं। शिकायत में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, नीतिन गडकरी, आईएचएमसीएल और माईफास्टैग को टैग करते लोग परेशानी बयान कर रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इसको लेकर के जवाब नहीं मिला है।