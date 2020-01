टाटा-मिस्त्री विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के आदेश पर लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय ने टाटा-मिस्त्री मामले में फैसले में सुधार की कंपनी पंजीयक की याचिका रद्द करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने छह जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) की याचिका खारिज की थी।

Supreme Court issues notice on a plea of Tata Sons challenging January 6 order of the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) by which it had dismissed a plea by Registrar of Companies in Mumbai seeking a modification to the judgement in the Cyrus Mistry-Tata Sons dispute