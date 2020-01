एयर एशिया के सीईओ व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडिस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

Enforcement Directorate (ED) has summoned Air Asia CEO Tony Fernandes and senior officials of Air Asia, in connection with a money laundering case of 2018. pic.twitter.com/3oR6rZIQXP