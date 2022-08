AK Spintex: स्टॉक एक्सचेंज को लिखी चिट्ठी में कंपनी ने की बड़ी 'गलती', लेटर वायरल

राजस्थान की एक कंपनी ने अपनी कॉरपोरेट फाइलिंग के दौरान बड़ी भाषाई गलती की है। अब यह गलती सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल, इस कंपनी ने अपनी कॉरपोरेट फाइलिंग के दौरान लिखा है कि “हमें यह बताने में खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी के प्रमोटर की मौत हो गई है।” अब कंपनी सेक्रेटरी की ओर से लिखी गई चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इस गलती के मजे ले रहे रहे हैं।

एके स्पिनटेक्स नाम की टैक्सटाइल कंपनी की ओर से यह चिट्ठी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 25 अगस्त को भेजी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को लिखी चिट्ठी में लिखा है, ‘हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी की प्रमोटर श्रीमति सरोज देवी छाबड़ा जिनकी कंपनी में 4,41,000 शेयरों (8.76%) शेयरों की हिस्सेदारी थी, अब इस दुनिया में नहीं हैं।’ चिट्ठी में आगे लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने संदर्भ और आगे की जरूरत के लिए कंपनी की उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड में लें।"

