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पेंशनभोगियों के लिए जरूरी खबर: 30 नवंबर तक निपटा लें यह काम, चूके तो अटक सकती है हर महीने मिलने वाली पेंशन

Thu, 15 Oct 2026 05:02 AM IST
शिवम गर्ग बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 15 Oct 2026 05:02 AM IST
सार

पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग एक अक्तूबर से और अन्य पेंशनभोगी एक नवंबर से 30 नवंबर तक इसे जमा कर सकते हैं। घर बैठे डिजिटल प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और स्मार्टफोन नहीं होने पर क्या विकल्प हैं? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Pensioners Alert: Submit Life Certificate by November 30 to Avoid Pension Delays
पेंशन - फोटो : एडोव

विस्तार
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देश के करोड़ों पेंशनभोगियों के लिए हर साल एक बेहद जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का समय आ गया है। यदि आपने समय रहते अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार, इसके लिए अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से तारीखें तय की गई हैं।

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जीवन प्रमाण एक सरकारी डिजिटल सुविधा है, जो पेंशनभोगियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। इससे बुजुर्गों को बार-बार बैंक शाखाओं के चक्कर काटने से राहत मिलती है।
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आयु के हिसाब से समय सीमा

  • 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अति-वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की खिड़की एक अक्तूबर से खुल चुकी है।
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  • 80 वर्ष से कम उम्र के अन्य सभी पेंशनभोगी एक नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
  • सभी पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित की गई है।

घर बैठे हो सकता है काम
अब बुजुर्गों को लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। सरकार की जीवन प्रमाण सुविधा के जरिये आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से ही घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जरूरी चीजें: आपका आधार नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण।


ऑनलाइन जमा कर सकते हैं प्रमाण पत्र

  1. अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर से जीवन प्रमाण फेस एप और आधार फेस आरडी एप डाउनलोड करें।
  2. एप खोलकर ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा करें।
  3. पेंशनभोगी का आधार नंबर, पीपीओ नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
  4. फोन के फ्रंट कैमरे से पेंशनभोगी के चेहरे की तस्वीर लें।
  5. प्रक्रिया पूरी होने पर स्क्रीन पर एक यूनिक प्रमाण आईडी मिलेगी, जिसे सुरक्षित रख लें।

स्मार्टफोन न होने पर क्या करें

  • नजदीकी बैंक शाखा या जन सेवा केंद्र जाकर फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनर का उपयोग करें।
  • घर-बैठे सेवा के माध्यम से बैंक कर्मचारी को घर बुलाकर सर्टिफिकेट जमा करें।
  • अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर निर्धारित फॉर्म और जीवन प्रमाण पत्र जमा करें।
  • आधिकारिक पोर्टल jeevanpramaan.gov.in पर जाकर आवेदन स्थिति की जांच करते रहें। 
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