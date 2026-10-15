पेंशनभोगियों के लिए जरूरी खबर: 30 नवंबर तक निपटा लें यह काम, चूके तो अटक सकती है हर महीने मिलने वाली पेंशन

देश के करोड़ों पेंशनभोगियों के लिए हर साल एक बेहद जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का समय आ गया है। यदि आपने समय रहते अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार, इसके लिए अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से तारीखें तय की गई हैं।

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