USCIRF: ओबामा को अपनी ऊर्जा भारत की आलोचना की जगह सराहना में खर्च करनी चाहिए, जानें क्या बोले पूर्व कमिश्नर

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के एक पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत की आलोचना करने से ज्यादा उसकी तारीफ करने में अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति (ओबामा) को भारत की आलोचना करने से ज्यादा भारत की तारीफ करने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। भारत मानव इतिहास में सबसे विविध देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह यह एक आदर्श देश नहीं है, लेकिन इसकी विविधता इसकी ताकत है और हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हर मौके पर सराहना करनी चाहिए।

'Obama should spend his energy complimenting than criticizing,' Johnnie Moore on India under PM Modi



