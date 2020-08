खुशखबर: 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1,02,065 करोड़ रुपये की ऋण सीमा को दी गई स्वीकृति

कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)। इसके जरिए किसानों को रियायती ऋण मुहैया कराने के लिए एक विशेष परिपूर्णता अभियान वर्तमान में चलाया जा रहा है। 17 अगस्त 2020 तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 1,02,065 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ स्वीकृति दी गई है।

To buffer agricultural sector from shock of #COVID19, a special saturation drive is on to provide concessional credit to farmers through Kisan Credit Card (KCC). As on 17 August, 1.22 crore KCCs have been sanctioned with credit limit of Rs.1,02,065 cr: GoI