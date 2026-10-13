रियाद हमला: भारतीय नागरिक की मौत के बाद सऊदी के लिए उड़ानें रद्द, जानिए एअर इडिया और इंडिगो का क्या फैसला

पश्चिम में बढ़ते तनाव और हवाई क्षेत्र के लिए जोखिमों के कारण भारतीय एयरलाइंस ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया ने रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना जैसे शहरों के लिए अपनी सेवाएं 17 अक्तूबर 2026 तक रद्द कर दी हैं। इन एयरलाइंस ने यात्रियों की सुरक्षा और भलाई को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। यह निर्णय क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद लिया गया है।

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एअर इंडिया ने क्या फैसला किया?

इंडिगो ने एक्स पर एक यात्रा परामर्श जारी कर इन शहरों के लिए उड़ानें रद करने की घोषणा की। एयरलाइन ने ग्राहकों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी है। अकासा एयर ने भी मध्य पूर्व में बढ़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए रियाद और जेद्दा के लिए उड़ानें रद कीं। एयर इंडिया ने भी रियाद, दम्माम और जेद्दा के लिए अपनी उड़ानें रद करने की घोषणा की है। भारतीय दूतावास ने भी एक्स पर इन एयरलाइंस की घोषणाओं की पुष्टि की है।

सऊदी अरब में बदलती स्थिति के मद्देनजर एयर इंडिया ने भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। एयरलाइन ने रियाद, दम्माम और जेद्दाह के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद करने का फैसला किया है। यह कदम यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है।

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एयर इंडिया की ये उड़ानें 17 अक्तूबर 2026 तक रद्द रहेंगी। यह फैसला सऊदी अरब के लिए और वहां से आने वाली दोनों उड़ानों पर लागू होगा। एयरलाइन ने बताया कि वह क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रही है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए स्थिति का गहन आकलन करना है। एयर इंडिया ने साफ किया है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

क्यों रद्द की गईं उड़ानें?

एयरलाइंस ने सऊदी अरब में बढ़ती स्थिति और बढ़ती सुरक्षा स्थिति को उड़ानों के निलंबन का कारण बताया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हाल के हमलों ने हवाई क्षेत्र को जोखिम में डाल दिया है। हाउथी विद्रोहियों ने अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को सऊदी विमानन केंद्रों से बचने की व्यापक चेतावनी दी है। उन्होंने मक्का और मदीना के पवित्र शहरों को छोड़कर सऊदी हवाई क्षेत्र को असुरक्षित घोषित किया है। यह चेतावनी सैन्य वृद्धि के बीच जारी की गई है।

रियाद हमले में भारतीय नागरिक की मौत?

रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्तूबर को हुए हमले में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। रियाद में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की कि इस घटना में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। मृतक भारतीय नागरिक का नाम मोहम्मद यूसुफ अली था। भारत के राजदूत विपुल और दूतावास के अधिकारियों ने मोहम्मद यूसुफ अली के अंतिम संस्कार में भाग लिया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

यात्रियों के लिए क्या विकल्प हैं?

इंडिगो ने ग्राहकों को अपनी उड़ान की स्थिति वेबसाइट पर जांचने की सलाह दी है। एयरलाइन ने बुकिंग के समय दिए गए संपर्क विवरण पर समय पर अपडेट साझा करने का आश्वासन दिया है। अकासा एयर और एयर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों को रद टिकट का पूर्ण वापसी लेने का विकल्प दिया है। यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा पुनर्निर्धारित भी कर सकते हैं। जिन यात्रियों ने यात्रा भागीदारों के माध्यम से बुकिंग की है, उन्हें सीधे उनसे संपर्क करने का अनुरोध किया गया है।