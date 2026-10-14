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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   India Wholesale Inflation Rises to 11.39 Percent in September 2026

थोक महंगाई दर में बड़ा उछाल: सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई; खाद्य और ईंधन की कीमतों ने बढ़ाई चिंता

Wed, 14 Oct 2026 01:04 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 14 Oct 2026 01:04 PM IST
सार

सितंबर 2026 में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39% हो गई, जो अगस्त में 9.92% थी। खाद्य महंगाई 8.66%, ईंधन और बिजली की महंगाई 25.85% और विनिर्मित वस्तुओं की महंगाई 9.76% पर पहुंच गई। पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी से कच्चे तेल और उर्वरकों की वैश्विक कीमतों पर असर पड़ा। इस बीच, खुदरा महंगाई भी बढ़कर 5.54% हो गई।
 

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India Wholesale Inflation Rises to 11.39 Percent in September 2026
WPI Inflation - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारत में थोक महंगाई लगातार बढ़ रही है। सितंबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर बढ़कर 11.39% हो गई। अगस्त में यह 9.92% थी। यानी एक महीने में थोक महंगाई दर में 1.47 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई। सरकार की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खाने-पीने की चीजों, ईंधन और बिजली के साथ कारखानों में बनने वाले सामान की कीमतों में बढ़ोतरी इसका प्रमुख कारण रही। थोक महंगाई से पता चलता है कि कारोबार और उत्पादन के स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में कितना बदलाव हुआ है।
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खाने-पीने की चीजों की महंगाई का क्या हाल?
सितंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 8.66% पर पहुंच गई। अगस्त में यह 7.05% थी। यानी खाद्य महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आए इस बदलाव ने थोक महंगाई को ऊपर पहुंचाने में भूमिका निभाई। हालांकि, जारी आंकड़ों में अलग-अलग खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।
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किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में ईंधन और बिजली की महंगाई दर बढ़कर 25.85% हो गई, जबकि अगस्त में यह 22.93% थी। वहीं, कारखानों में बनने वाले सामान की महंगाई दर 9.76% पर पहुंच गई। अगस्त में यह 8.37% थी। यह विनिर्मित वस्तुओं की महंगाई का इस शृंखला में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।
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महंगाई बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्र
  • ईंधन और बिजली: महंगाई दर अगस्त के 22.93% से बढ़कर सितंबर में 25.85% हो गई।
  • खाद्य वस्तुएं: खाद्य महंगाई 7.05% से बढ़कर 8.66% पर पहुंच गई।
  • विनिर्मित सामान: कारखानों में बनने वाली वस्तुओं की महंगाई रिकॉर्ड 9.76% पर पहुंच गई।
  • खनिज तेल और कच्चा पेट्रोलियम: पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों ने महंगाई बढ़ाने में योगदान दिया।
  • धातु और रसायन: बुनियादी धातुओं और रासायनिक उत्पादों की कीमतें भी महंगाई बढ़ाने वाले कारकों में शामिल रहीं।
  • कपड़ा, रबर और प्लास्टिक: इन क्षेत्रों के उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भी थोक महंगाई पर पड़ा।
  • कोयला और बिजली के उपकरण: कोयला, लिग्नाइट और बिजली के उपकरण भी महंगाई बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल रहे।

थोक महंगाई बढ़ने के पीछे क्या वजह?
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, पश्चिम एशिया में युद्ध और इसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी से कच्चे तेल और उर्वरकों की वैश्विक कीमतें बढ़ीं। भारत अपने कच्चे तेल के आयात का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से प्राप्त करता है। इन बढ़ी हुई कीमतों का असर खाद्य वस्तुओं और दूसरी जिंसों की कीमतों पर भी पड़ा। इसी वजह से चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से थोक महंगाई में बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है।


खुदरा महंगाई और आरबीआई की ब्याज दरों में क्या बदलाव हुआ?
इस सप्ताह जारी खुदरा महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54% हो गई। अगस्त में यह 4.83% थी। सितंबर की खुदरा महंगाई 23 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसकी प्रमुख वजह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी बताई गई। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने पिछले सप्ताह प्रमुख नीतिगत ब्याज दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.50% कर दिया।

 
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