डायरेक्ट सेलिंग कारोबार: ₹23,522 करोड़ का कारोबार, 91 लाख लोगों को मिला रोजगार, 47% महिलाएं; जानें आगे क्या

भारतीय डायरेक्ट सेलिंग (प्रत्यक्ष बिक्री) उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। 'एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया' (एडीएसईआई) और रिसर्च पार्टनर कांतार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश का डायरेक्ट सेलिंग बाजार सात प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ बढ़कर 23,522 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। स्वरोजगार और अतिरिक्त आय के एक प्रमुख साधन के रूप में उभरते हुए इस क्षेत्र ने वैश्विक स्तर पर भारत को 11वें स्थान पर ला खड़ा किया है। उद्योग के तेजी से होते विस्तार को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष तक इसके 25,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने का अनुमान लगाया गया है।

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