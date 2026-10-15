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आरबीआई: अगस्त में चालू खाता घाटा कम होकर 5.2 अरब डॉलर पर, जानिए क्या कह रहे केंद्रीय बैंक के आंकड़े

Thu, 15 Oct 2026 06:59 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 15 Oct 2026 06:59 PM IST
सार

भारतीय रिजर्व बैंक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में भारत का चालू खाता घाटा 5.2 अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल के मुकाबले कम है। हालांकि, अप्रैल-अगस्त 2026 की अवधि में यह बढ़कर 18.3 अरब डॉलर हो गया। व्यापार घाटे में कमी और सेवा व्यापार में अधिशेष ने अगस्त के सुधार में मदद की। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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India's Current Account Deficit Narrows in August, Widens in April-August: RBI Data
चालू खाता घाटे पर आरबीआई के आंकड़े क्या कह रहे? - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से गुरुवार को जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, भारत का चालू खाता घाटा अगस्त में कम होकर 5.2 अरब डॉलर हो गया। यह पिछले साल के 6.1 अरब डॉलर से कम था। व्यापार घाटे में कमी और सेवा व्यापार में अधिक अधिशेष ने इसमें मदद की। हालांकि, अप्रैल-अगस्त 2026 की अवधि में यह घाटा बढ़कर 18.3 अरब डॉलर हो गया।

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अगस्त में वस्तु व्यापार खाते में शुद्ध घाटा 26.6 अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल अगस्त के 27.6 अरब डॉलर से कम था। वस्तु निर्यात बढ़कर 44.7 अरब डॉलर हो गया। एक साल पहले यह 35.1 अरब डॉलर था। वहीं, वस्तु आयात 62.7 अरब डॉलर से बढ़कर 71.3 अरब डॉलर हो गया। सेवा व्यापार में अधिशेष बढ़कर 16.5 अरब डॉलर हो गया। पिछले साल यह 15.6 अरब डॉलर था। सेवा निर्यात 31.2 अरब डॉलर से बढ़कर 35.5 अरब डॉलर हो गया। सेवा आयात 15.6 अरब डॉलर से बढ़कर 18.9 अरब डॉलर हो गया। प्रेषण सहित शुद्ध अंतरण 12.8 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल 12.2 अरब डॉलर था। आय खाते में शुद्ध घाटा 6.3 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गया।

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अप्रैल-अगस्त 2026 का हाल क्या रहा?

अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान चालू खाता घाटा 18.3 अरब डॉलर तक बढ़ गया। पिछले साल की समान अवधि में यह 12.8 अरब डॉलर था। वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 146 अरब डॉलर हो गया। एक साल पहले यह 124.7 अरब डॉलर था। सेवा व्यापार में अधिशेष बढ़कर 85.8 अरब डॉलर हो गया। पिछले साल यह 79.9 अरब डॉलर था। शुद्ध अंतरण भी बढ़कर 66.8 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल 55.6 अरब डॉलर था।

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पूंजी खाते में क्या बदलाव आए?

पूंजी खाते में अगस्त में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की आवक 3.3 अरब डॉलर रही। एक साल पहले 0.1 अरब डॉलर की शुद्ध जावक थी। शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में 1.7 अरब डॉलर की आवक दर्ज की गई। अगस्त 2025 में 2.6 अरब डॉलर की जावक थी। शुद्ध बैंकिंग पूंजी में 64.7 अरब डॉलर की आवक हुई। एक साल पहले 4.7 अरब डॉलर की जावक थी। शुद्ध अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमा 83 अरब डॉलर रही। पिछले साल समान महीने में यह 1 अरब डॉलर थी।

भुगतान संतुलन का समग्र चित्र क्या है?

अगस्त में भुगतान संतुलन में 45.4 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज किया गया। एक साल पहले 5.6 अरब डॉलर का घाटा था। अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान भुगतान संतुलन में 58 अरब डॉलर का अधिशेष रहा। पिछले साल की समान अवधि में 0.8 अरब डॉलर का घाटा था।

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