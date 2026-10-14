फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Gold Silver Price Gold Prove Today Silver Price Today Sone Chandi ka Bhav Bullion Markte Price

सर्राफा बाजार: रुपये की मजबूती से सर्राफा बाजार में गिरावट, सोना 1800 रुपये गिरा, जानिए चांदी का क्या भाव

Wed, 14 Oct 2026 07:23 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 14 Oct 2026 07:23 PM IST
सार

रुपये की मजबूती और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। जानें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों का हाल।

विज्ञापन
Gold Silver Price Gold Prove Today Silver Price Today Sone Chandi ka Bhav Bullion Markte Price
सोने-चांदी का भाव। - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली में बुधवार को सोने के दाम लगातार तीसरे दिन गिरे। मजबूत होते रुपये ने कीमती धातु पर दबाव बढ़ा दिया। सोना 1800 रुपये गिरकर 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 5000 रुपये टूटकर 2.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई।

विज्ञापन

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्ध धातु मंगलवार के 1,52,600 रुपये के बंद स्तर से गिरी। इसमें सभी कर शामिल हैं। चांदी भी पिछले बंद भाव 2.26 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे आई। 9 अक्तूबर से अब तक पीली धातु 3600 रुपये सस्ती हुई है। इसी अवधि में सफेद धातु 7500 रुपये गिरी है। यह घरेलू सर्राफा बाजारों में गिरावट की भयावहता को दर्शाता है। रुपया 19 पैसे मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 95.17 पर बंद हुआ। यह लगातार चौथा सत्र था जब रुपये में लाभ दर्ज किया गया। आरबीआई के हस्तक्षेप से डॉलर की निकट अवधि की मांग कम हुई। इससे सट्टा विदेशी मुद्रा जोखिम को सीमित करने में मदद मिली।

विज्ञापन

रुपये की मजबूती का क्या असर?

कारोबारियों ने बताया कि मजबूत रुपया डॉलर-मूल्य वाले सर्राफा को आयात करना सस्ता बनाता है। इससे घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ता है। निवेशक अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल पर भी नजर रख रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि कमजोर वैश्विक संकेतों और मजबूत रुपये के कारण घरेलू बाजार में सोने के नुकसान बढ़े। स्मार्टवेल्थ.एआई के स्मॉलकेस प्रबंधक और संस्थापक व प्रधान शोधकर्ता पंकज सिंह के अनुसार, भारत में त्योहारी मांग और चीन की लगातार खरीद गिरावट को थाम सकती है। हालांकि, रुपये की और मजबूती घरेलू कीमतों पर लगाम लगा सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

वैश्विक बाजार में क्या स्थिति है?

वैश्विक स्तर पर हाजिर सोना 20.51 डॉलर यानी 0.49 फीसदी गिरकर 4,140.69 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। चांदी भी एक फीसदी से अधिक गिरकर 58.49 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। यह तीन महीने के निचले स्तर के करीब है। सफेद धातु का आखिरी कारोबार 27 जुलाई को लगभग 58.40 डॉलर प्रति औंस पर हुआ था। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड की कमोडिटीज और मुद्राओं की शोध विश्लेषक वेदिका नार्वेकर ने बताया कि बुधवार को सोना कमजोर कारोबार कर रहा था। यह 4,150 डॉलर प्रति औंस से नीचे फिसलकर नए साप्ताहिक निचले स्तर पर आ गया।

निवेशक किस बात का इंतजार कर रहे हैं?

नार्वेकर ने कहा कि सोना लगभग दो सप्ताह से सीमित दायरे में रहा है। डॉलर 18 महीने के उच्च स्तर से नरम हुआ है, लेकिन यह अभी भी मजबूत बना हुआ है। इससे कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ रहा है। नार्वेकर ने आगे कहा कि सभी अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े दिन में बाद में आने वाले हैं। निवेशक कीमती धातुओं पर कोई ठोस राय बनाने से पहले इन आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed