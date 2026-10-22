एक्सप्लेनर: डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी की खामी से मची खलबली, यूजर्स के लिए ये कैसे होता खतरनाक?

ई-मुद्रा ने क्या सफाई दी?

ई-मुद्रा ने 21 अक्तूबर को कहा कि सुरक्षा संबंधी समस्या उसके आठ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट तक सीमित थी। कंपनी के मुताबिक, उसके रूट सर्टिफिकेट की प्राइवेट की और दूसरे इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट प्रभावित नहीं हुए।



कंपनी ने बताया कि सर्टिफिकेट तैयार करने की प्रक्रिया में हुई गलती के कारण कमजोर प्राइवेट की बन गई थीं। कंपनी इस गलती की मूल वजह की जांच कर रही है।



ई-मुद्रा के मुताबिक, उसके बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ नहीं हुई और डेटा में सेंध लगने का मामला सामने नहीं आया। प्रभावित आठ सर्टिफिकेट में से केवल एक को वास्तविक सेवाओं में इस्तेमाल के लिए तैनात किया गया था। कंपनी ने यह भी कहा कि इनमें से किसी ने वेबसाइटों या अंतिम यूजर्स के लिए सर्टिफिकेट जारी नहीं किए थे।



कंपनी ने 18 अक्तूबर को सभी आठ प्रभावित इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। उसने कहा कि वह प्रभावित ग्राहकों को नए सर्टिफिकेट देने और ब्राउजर कंपनियों की सुरक्षा टीमों के साथ मिलकर समस्या का समाधान करने पर काम कर रही है।



कंपनी के मुताबिक, प्रभावित टीएलएस कारोबार उसके कुल राजस्व का करीब एक फीसदी है। हालांकि, उसने इस घटना से प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले संभावित असर का आकलन करना मुश्किल बताया।

ई-मुद्रा के सह-संस्थापक कौशिक श्रीनिवासन ने कहा कि कंपनी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगी। इसके लिए जांच और निगरानी के नियम सख्त किए जाएंगे। साथ ही, सुरक्षा जांच में इंसानों की मदद के लिए एआई और ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि अमेरिका का एक ग्राहक कंपनी के ईसीसी सिस्टम से जारी करीब 30 हजार डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहा है। वहीं, ब्राउजर अभी भी कंपनी के जी1 यानी आरएसए सिस्टम से जारी सर्टिफिकेट पर भरोसा कर रहे हैं। कंपनी के ज्यादातर सर्टिफिकेट इसी सिस्टम से जारी होते हैं। भारत में कुछ ग्राहक सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन इस मामले के कारण उनके मन में कंपनी की सुरक्षा को लेकर संदेह पैदा हो सकता है। इसलिए कंपनी इन ग्राहकों को दूसरे सेवा प्रदाताओं की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है।

कौशिक श्रीनिवासन ने कहा कि लंबे समय से कंपनी के साथ जुड़े ग्राहकों ने उसका समर्थन किया है। कंपनी दोबारा लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने इस मामले पर कंपनी से कई सवाल पूछे थे, जिनके जवाब दिए जा रहे हैं। नीति आयोग ने भी कहा है कि इस मामले का भारत में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) और ई-साइन कारोबार पर असर नहीं पड़ा है।

मंत्रालय ने क्या बताया?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस घटना का भारतीय वेबसाइटों और ऐप पर असर सीमित और कम समय के लिए रहा। मंत्रालय ने मामले पर काम करने और संबंधित पक्षों के साथ समन्वय के लिए एक विशेष टीम बनाई है। मंत्रालय के मुताबिक, भारत में इस्तेमाल होने वाले ई-मुद्रा के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ई-साइन सेवाएं इस घटना से प्रभावित नहीं हुई हैं।