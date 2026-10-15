एअर इंडिया: घाटा बढ़कर ₹22,238 करोड़, लागत कटौती के लिए बनी स्पेशल टीम; खर्च की मंजूरी के लिए नए कदम

विदेशी हवाई क्षेत्रों की पाबंदियों, पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक संकट और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की लगातार ऊंची कीमतों से जूझ रही देश की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक टेवोल्डे गेब्रेमरियाम ने कर्मचारियों को जारी एक आंतरिक संदेश में पूर्णकालिक 'मल्टी-डिसिप्लिनरी कॉस्ट सेविंग्स टीम' के गठन और वित्तीय मंजूरियों के नियमों को बेहद कड़ा करने की घोषणा की है। एयरलाइन द्वारा यह कठोर कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब पिछले वित्त वर्ष के दौरान उसका एकीकृत घाटा बढ़कर लगभग दोगुना हो चुका है।

विज्ञापन