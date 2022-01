{"_id":"61f23e1288ede32f3f00fa2f","slug":"air-india-latest-news-update-after-69-years-tata-will-get-command-of-air-india-changes-will-be-seen-include-upgraded-meals","type":"story","status":"publish","title_hn":"तैयारी: 69 साल बाद टाटा को मिलेगी एयर इंडिया की कमान, दिखेंगे ये नए बदलाव, बस आयरलैंड से दस्तावेजों का इंतजार","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

तैयारी: 69 साल बाद टाटा को मिलेगी एयर इंडिया की कमान, दिखेंगे ये नए बदलाव, बस आयरलैंड से दस्तावेजों का इंतजार

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 27 Jan 2022 12:10 PM IST

सार Tata Will Get Command Of Air India Today: एयर इंडिया की कमान पूरी तरह से टाटा समूह को सौंपने की तैयारी हो चुकी है। इंतजार है तो आयरलैंड स्थित पट्टेदारों से अनिवार्य अनापत्ति दस्तावेजों का। इस बीच, टाटा समूह ने यात्रियों की सुविधा को लेकर अपने पहले कदम का आगाज कर दिया है। अधिकारियों की मानें तो टाटा गुरुवार को मुंबई से संचालित होने वाली चार उड़ानों में 'उन्नत भोजन सेवा' शुरू करके एयर इंडिया में अपना पहला कदम उठाएगी।





विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की कमान पूरी तरह से टाटा समूह को सौंपने की तैयारी पुरी हो चुकी है। बस इंतजार है तो आयरलैंड स्थित पट्टेदारों से अनिवार्य अनापत्ति दस्तावेजों का। इस बीच, टाटा समूह ने यात्रियों की सुविधा को लेकर एयर इंडिया में अपने पहले कदम का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि टाटा गुरुवार को मुंबई से संचालित होने वाली चार उड़ानों में 'उन्नत भोजन सेवा' शुरू करके एयर इंडिया में अपना पहला कदम उठाएगी।



इन चार उड़ानों में 'उन्नत भोजन सेवा'

हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार से एयर इंडिया की फ्लाइटें टाटा समूह के बैनर तले उड़ान नहीं भरेंगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चार उड़ानों AI864 (मुंबई-दिल्ली), AI687 (मुंबई-दिल्ली), AI945 (मुंबई-अबू धाबी) और AI639 (मुंबई-बेंगलुरु) में 'उन्नत भोजन सेवा' दी जाएगी। हालांकि, अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया गुरुवार के बाद संपन्न हो पाएगी। नई सेवाओं के संबंध में टाटा समूह की ओर से केबिन क्रू के सदस्यों को एक मेल भी भेजा गया है।



आने वाले सात दिन बेहद महत्वपूर्ण

केबिन क्रू सदस्यों को भेजे गए मेल में कहा गया है कि अगले सात दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि हम अपनी छवि, दृष्टिकोण और धारणा को बदल देंगे। टाटा के संदीप वर्मा और मेघा सिंघानिया द्वारा कहा गया कि केबिन क्रू सदस्य ब्रांड/छवि निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले 'महत्वपूर्ण ब्रांड एंबेसडर' हैं। वे यात्रियों का स्वागत करेंगे, मेहमानों को संबोधित करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि चालक दल नियमों का पालन करते हुए स्मार्ट ड्रेस पहने नजर आएंगे। इसके साथ ही ग्रूमिंग सहयोगी चालक दल का निरीक्षण करेंगे।



चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी सेवाएं

गौरतलब है कि सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद आठ अक्तूबर को 18,000 करोड़ रुपये में एयर इंडिया को टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था। बता दें कि यह टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी इकाई है। अधिकारियों ने कहा कि किस दिन से एयर इंडिया की सभी उड़ानें टाटा सूमह के बैनर तले या फिर उसके तत्वाधान में उड़ान भरेंगी, इसकी जानकारी बाद में साझा की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि टाटा समूह के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए 'उन्नत भोजन सेवा' को चरणबद्ध तरीके से और उड़ानों में शुरू किया जाएगा.