नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑफर: कब है खरीदारी में समझदारी? पहले समझ लें ये गणित

मुख्य कारक नो-कॉस्ट ईएमआई एकमुश्त भुगतान

खरीद लागत इसमें प्रोसेसिंग फीस और लागू टैक्स शामिल होते हैं। अग्रिम छूट मिलने की संभावना होती है।

कैश फ्लो भुगतान कई महीनों में विभाजित हो जाता है। पूरी राशि का भुगतान तुरंत करना होता है।

आपातकालीन बचत यह नकदी सुरक्षित रखने में मदद करता है। उपलब्ध बचत को कम कर सकता है।

निवेश रिटर्न बचाया गया पैसा निवेश किया जाए, तो उस पर रिटर्न मिल सकता है। पैसा निवेश के लिए उपलब्ध नहीं रहता है।

छिपी हुई लागतें इसमें छूटी हुई छूट, फीस और फोरक्लोजर चार्ज हो सकते हैं। फाइनेंस से जुड़े चार्ज आमतौर पर कम या नगण्य होते हैं।

क्रेडिट प्रोफाइल कई ईएमआई होने से उधार लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। भुगतान चूकने पर सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। नई ईएमआई के बोझ से बचा जा सकता है।