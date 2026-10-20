नहीं होगी दाल की किल्लत: नैफेड त्योहारी सीजन में बफर स्टॉक से करेगा आपूर्ति; क्या कीमतों पर लगेगी लगाम?

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त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में दालों की बढ़ती मांग और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) अब अपने बफर स्टॉक से भारी मात्रा में दालें खुले बाजार में बेचेगा। इसके लिए नैफेड के विभिन्न केंद्रों को सख्त निर्देश जारी किए जाने के साथ ही एक निश्चित डेडलाइन भी तय कर दी गई है।