द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में गिरावट; सेंसेक्स 200 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी भी कमजोर

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सुबह 9:27 बजे बाजार खुलने पर प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 200 अंक से अधिक गिर गया, जबकि निफ्टी 23,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गया। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 22 पैसे बढ़कर 94.77 पर पहुंच गया।

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बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,105.86 अंक पर खुला। इसमें 209.75 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट 0.28 फीसदी रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 22,945.25 अंक पर रहा। निफ्टी में 52.10 अंकों की कमी आई। यह 0.23 फीसदी की गिरावट थी। बाजार में प्रमुख कंपनियों के शेयरों में भी कमजोरी दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और एटर्नल के शेयरों में 1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। विज्ञापन किन शेयरों में दिखी कमजोरी? बाजार खुलने के साथ ही कुछ प्रमुख शेयरों पर दबाव देखा गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयर मूल्य में 1 फीसदी की कमी आई। इसी तरह, एटर्नल नामक कंपनी के शेयर भी 1 फीसदी गिरे। यह गिरावट शुरुआती कारोबार में ही दर्ज की गई।

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