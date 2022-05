{"_id":"6270992337b696280542516e","slug":"gold-silver-price-on-akshaya-tritiya-2022-gold-slips-silver-plunges-know-how-to-buy-digital-gold","type":"story","status":"publish","title_hn":"अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी सस्ता: कीमतों में आई गिरावट जान चौंक जाएंगे आप, डिजिटल गोल्ड खरीदने के भी बड़े फायदे","category":{"title":"Bazar","title_hn":"बाज़ार","slug":"bazaar"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Tue, 03 May 2022 09:18 AM IST