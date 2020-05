जीवन बीमा पॉलिसी के रिन्यूअल के लिए छूट अवधि 31 मई तक बढ़ी

{"_id":"5eb87df7d2dbf707f14c2d54","slug":"irdai-said-waiver-period-for-renewal-of-life-insurance-policy-extended-till-31-may","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u0940\u0935\u0928 \u092c\u0940\u092e\u093e \u092a\u0949\u0932\u093f\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u093f\u0928\u094d\u092f\u0942\u0905\u0932 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091b\u0942\u091f \u0905\u0935\u0927\u093f 31 \u092e\u0908 \u0924\u0915 \u092c\u0922\u093c\u0940","category":{"title":"Banking Beema","title_hn":"\u092c\u0948\u0902\u0915\u093f\u0902\u0917 \u092c\u0940\u092e\u093e","slug":"banking-beema"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Updated Mon, 11 May 2020 03:49 AM IST

23 मार्च और 4 अप्रैल को आईआरडीएआई ने जिन पॉलिसी के प्रीमियम जमा कराने की तारीख मार्च और अप्रैल महीने में थी, उन्हें अतिरिक्त 30 की छूट देने का एलान किया था।

युवाओं के मुकाबले बुजुर्ग ज्यादा खरीद रहे स्वास्थ्य बीमा



पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के हेल्थ बिजनेस प्रमुख अमित छाबड़ा का कहना है कि कोरोना संकट को देखते हुए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोविड-19 कवर शामिल करने के निर्देश के बाद खरीद में 30 फीसदी तक की तेजी आई है। वर्तमान में प्रतिदिन 1,500-2,000 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बिक रही हैं, जबकि कोरोना संकट से पहले यह आंकड़ा 1,300-1,600 था। इसमें बीमा लेने वाले ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं।



किफायती पॉलिसी पर जोर

