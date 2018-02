{"_id":"5a83d98b4f1c1ba2268ba325","slug":"fraud-reported-in-mumbai-branch-of-pnb-worth-1-77-billion-dollar","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0902\u091c\u093e\u092c \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u092c\u0948\u0902\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u0906 1.77 \u092c\u093f\u0932\u093f\u092f\u0928 \u0921\u0949\u0932\u0930 \u0915\u093e \u092b\u094d\u0930\u0949\u0921, \u0915\u0941\u091b \u0916\u093e\u0938 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u092b\u093e\u092f\u0926\u093e","category":{"title":"Banking Beema","title_hn":"\u092c\u0948\u0902\u0915\u093f\u0902\u0917 \u092c\u0940\u092e\u093e","slug":"banking-beema"}}

Bank detected some fraudulent & unauthorised transactions in one of its branch in Mumbai for benefit of few select account holders with their apparent connivance. Based on these transactions other banks appear to have advanced money to these customers abroad: Punjab National Bank — ANI (@ANI) February 14, 2018

In the Bank these transactions are contingent in nature and liability arising out of these on the Bank shall be decided based on the law and genuineness of underlying transactions. The quantum of such transactions is USD 1771.69 Mio (approx): Punjab National Bank — ANI (@ANI) February 14, 2018

The matter is already referred to law enforcement agencies to examine and book the culprits as per law of the land. The Bank is committed to clean and transparent banking: Punjab National Bank — ANI (@ANI) February 14, 2018

देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने खुलासा किया है कि उसकी मुंबई स्थित एक शाखा में कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से अरबों रुपये का फ्रॉड हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह फ्रॉड करीब 1.77 बिलियन डॉलर का हुआ है।पीएनबी ने कहा है कि इन ट्रांजेक्शन के बाद अन्य बैंकों ने विदेश में स्थित इस गोरखधंधे में शामिल आवंछित कस्टमर्स को एडवांस में लोन भी दिया है।बैंक ने हालांकि इसमें गोरखधंधे में शामिल लोगों के नाम जाहिर नहीं किए हैं। लेकिन सभी जांच एजेंसियों को इसकी तहकीकात करने के लिए कह दिया है। बैंक ने कहा है कि इन ट्रांजेक्शन से होने वाली देनदारी का मूल्यांकन वो बाद में करेगा। बैंक ने जांच एजेंसियों को इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए भी कह दिया है। बैंक ने आगे कहा है कि वो साफ सुथरी बैंकिंग के प्रतिबद्ध है।