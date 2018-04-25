देर आये दुरुस्त आये...but वेलकम है जी..— 🇮🇳 (नीम™) 🇮🇳 (@nvndxt) April 25, 2018
मिल के खूब जमाएगी रंग हम दोनों की यारी,
आखिर! हूं मै भी ब्यभिचारी तू भी बलात्कारी..#ramraheem #asaram@abpnewshindi @SirRavishKumar pic.twitter.com/GniuNBAd03
आसाराम उम्रकैद Live: समाज के लिए हानिकारक है यह 'बापू', इसलिए ताउम्र जेल में रखा जाए https://t.co/SXxfYcxhvz#AsaramCaseVerdict #AsaramVerdict #AsaramConvicted #AsaramBapu #LifetimeJail #LifeImprisionment— Being Bihari (@bihari_bhaiya) April 25, 2018
#AsaramVerdict आसाराम के भक्तों को तो शायद अब भी यकीन है कि उनके "बापू" चिड़िया बन कर जेल से निकल आएंगे..☺️☺️☺️— sanju964 (@sanju964) April 25, 2018
गलत लोगों की संगत आपको कितना बुरा फंसा सकती है यह कोई #AsaramBapu से पूछ ले।#AsaramVerdict @narendramodi @SakharamaS @aarti__ @pkgurgaon pic.twitter.com/vaqitYYTFI— Manjeet Mathur INC (@ManjeetMathur6) April 25, 2018
#आशाराम जैसे धर्म के नाम पर शर्मनाक कार्य करने वाले और लाखों भक्तों की भावनाओं को तारतार करने वाले ढोंगी ऐसी सजा के ही हकदार हैं। #AsaramCaseVerdict#AsaramVerdict #Asaram pic.twitter.com/VadQ1ZrqH8— Gagan Kumar Soni (@gagansoni9602) April 25, 2018
ab to saari zindagi yahi karna hai. #AsaramVerdict pic.twitter.com/Slnjr7Q5ZN— Hasna Zaroori Hai (@HasnaZarooriHai) April 25, 2018
#AsaramBapu— Hope of India (@myindianhope) April 25, 2018
चमत्कारी नहीं,
बलात्कारी है!
~जोधपुर कोर्ट#AsaramVerdict
जोधपुर कोर्ट ने सुनाई आसाराम को उम्र कैद की सज़ा।
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Mil Gayi Shanti ?@AsaramBapu_Gems @asaramjibapu @asarambapunews #AsaramBapu #AsaramCaseVerdict #AsaramVerdict #Asaram pic.twitter.com/mxpgVrrhaN— Raja Chowdhury (@Raja_Chowdhury) April 25, 2018
*After hearing his conviction*— Waseem Ali Khan (@Waseem_Ali_Khan) April 25, 2018
Aasaram to Salman @ikpsgill1#AsaramVerdict pic.twitter.com/xNWsMEEP8q
#Congress’ attempt to establish guilt by association between Modi and #Asaram backfires https://t.co/4Z6uVXvA6F pic.twitter.com/1cHmKrUDDX— Pagal Anna (@PagalAnna) April 25, 2018
तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ: मोदी जी के प्रिय गुरु बलात्कारी बाबा आसाराम बापू को हुई उम्र कैद की सजा।— Mohit Yadav (@Mohityadav4708) April 25, 2018
#AsaramVerdict #AsaramCaseVerdict #AsaramBapu #JodhpurCentralJail #JodhpurCourt #Asaram pic.twitter.com/uXWlg0yGv0
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आपने अक्सर सुना होगा कि लाइव टेलीकास्ट के दौरान कभी रिपोर्टर हवा में उड़ गया, तो कभी कोई पत्रकार बेहोश होकर गिर गई, लेकिन इस बार मामला जरा हटके है।
30 सितंबर 2017