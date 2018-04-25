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समाज के लिए हानिकारक है यह 'बापू', आसाराम को सजा होते ही ट्विटर पर वायरल हो रहे ऐसे मीम्स

फीचर डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 25 Apr 2018 04:59 PM IST
Asaram
Asaram
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दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को जोधपुर की कोर्ट ने दोषी पाया है। इस खबर से एक तरफ जहां उनके समर्थकों में भारी रोष हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर मजाक में मीम्स बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आसाराम का नाम ट्रेंड कर रहा है। 
 
आपकी जानकारी के लिए बता दें इससे पहले भी जेल में बंद कथित धर्मगुरु आसाराम के ट्विटर पर मीम्स बनाए जा चुके हैं। यह उस वक्त की बात है जब काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को सजा हुई थी। तब आसाराम का नाम खूब ट्रेंड हुआ था। दरअसल, सलमान खान को उसी जेल में रखा गया था, जहां आसाराम सजा काट रहे हैं। दोनों के बैरक आस-पास होने के कारण सोशल मीडिया पर खूब जोक्स, वीडियोज और मीम्स शेयर हुए थे। ज्ञात हो साल 2013 में यूपी के शाहजहांपुर की एक 16 साल की लड़की ने आसाराम पर उनके जोधपुर आश्रम में रेप करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था। फिर केस को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। पिछले 5 साल से आसाराम जेल में बंद हैं। 

अब जब आसाराम को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है उसके बाद से ट्विटर पर तमाम लोग मीम्स बना रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इनकी झलक...    
 
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