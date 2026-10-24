वायरल वीडियो: नाले में गिरा बच्चा तो सब्जी वाला बना फरिश्ता, जान जोखिम में डालकर बचाई जान
Viral Video: साइकिल चलाते समय गहरी नाले जैसी जगह में गिरे बच्चे की मदद के लिए एक सब्जी वाला आगे आया। उसकी हिम्मत और मदद करने के जज्बे की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है।
विस्तार
मुसीबत के समय किसी अनजान की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। कई बार लोग दूसरों को परेशानी में देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोचे मदद के लिए पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक सब्जी वाला बच्चे को मुसीबत में देखकर उसे बचाने के लिए आगे आता है। बच्चे को बचाने के लिए वह खुद भी गंदी और दलदल जैसी जगह में उतर जाता है। उसका यह कदम लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने के बाद लोग उसकी हिम्मत और अच्छे दिल की तारीफ कर रहे हैं।
साइकिल चलाते समय गहरी जगह में गिरा बच्चा
वायरल वीडियो में दो बच्चे साइकिल चलाते हुए सड़क से गुजरते दिखाई देते हैं। तभी अचानक उनमें से एक बच्चा सड़क किनारे बनी नाले जैसी गहरी जगह में गिर जाता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि बच्चे को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। आसपास कुछ लोग भी मौजूद दिखाई देते हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक सब्जी वाले की नजर बच्चे पर पड़ती है।
A Real-Life Hero! ❤️🙏 A Street Vendor Risked Everything to Save a Child. https://t.co/Yopy8kAJlI— Nandini (@Nandini808) October 23, 2026
सब्जी वाला मदद के लिए बढ़ा आगे
बच्चे को मुसीबत में देखकर सब्जी वाला तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वह गंदी और दलदल जैसी जगह में उतर जाता है और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसकी इस कोशिश को देखकर समझ आता है कि उस समय उसके लिए सबसे जरूरी बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना था। हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाली घटना की जगह और बच्चे की बाद की स्थिति के बारे में पक्की जानकारी सामने नहीं आई है।
बच्चे को बचाने के लिए नहीं सोचा अपना फायदा
अक्सर किसी अनजान की मदद करने के लिए आगे आना आसान नहीं होता। खासकर तब, जब मदद करने वाले को भी चोट लगने या किसी दूसरी परेशानी का खतरा हो। लेकिन इस सब्जी वाले ने बच्चे को संकट में देखकर मदद करने की कोशिश की। उसने यह नहीं सोचा कि वह कौन है, कहां से आया है या उसे इससे क्या मिलेगा।
यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग उसके इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो यह याद दिलाता है कि किसी की मदद करने के लिए अमीर होना या किसी बड़े पद पर होना जरूरी नहीं है। जरूरत के समय किसी के काम आना ही सबसे बड़ी बात है।
यूजर्स बोले - यही है असली इंसानियत
वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स सब्जी वाले को असली हीरो बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह बच्चे के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचा, तो कुछ ने उसके अच्छे दिल की तारीफ की। लोगों का मानना है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करना ही इंसानियत की असली पहचान है। यह वीडियो एक छोटी सी घटना के जरिए बड़ा संदेश देता है। अगर हम किसी को मुसीबत में देखें और सुरक्षित तरीके से उसकी मदद कर सकते हों, तो आगे आना चाहिए। कई बार समय पर मिली मदद किसी की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है।