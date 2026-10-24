फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Viral Video Truck Rolls Back on a Mountain Road and Plunges Into a Deep Gorge

पहाड़ी रास्ते पर पीछे खिसका ट्रक और सीधे खाई में जा गिरा, छोटे भाई को खोने का दर्द देख भर आएंगी आंखें

Sat, 24 Oct 2026 05:51 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 24 Oct 2026 05:51 PM IST
सार

Viral Video: पहाड़ी सड़क पर पीछे खिसकते ट्रक के खाई में गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ छोटे भाई को खोने के दर्द का जिक्र किया गया है, लेकिन हादसे में किसी की मौत होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
 

विज्ञापन
Viral Video Truck Rolls Back on a Mountain Road and Plunges Into a Deep Gorge
पहाड़ी रास्ते पर अचानक पीछे खिसका ट्रक - फोटो : एक्स@@CrowDhillon8

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हाड़ी रास्तों पर सफर करना जितना रोमांचक होता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। यहां सड़कें कई जगह संकरी होती हैं और चढ़ाई भी काफी तेज होती है। ऐसे रास्तों पर भारी वाहन चलाने वाले चालकों को हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। जरा सी चूक भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने की कोशिश कर रहा एक ट्रक अचानक पीछे की ओर खिसकने लगता है। देखते ही देखते ट्रक गहरी खाई में जा गिरता है। इस घटना का वीडियो देखकर लोग हैरान हैं। वहीं, वीडियो के साथ साझा की गई जानकारी में छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने खोने के दर्द का जिक्र किया गया है।

विज्ञापन


 पहाड़ी रास्ते पर पीछे खिसकने लगा ट्रक
वायरल वीडियो में एक ट्रक पहाड़ी सड़क पर नजर आता है। ट्रक का चालक उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वाहन पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाता। ट्रक धीरे-धीरे पीछे की ओर खिसकने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसकी रफ्तार बढ़ती दिखाई देती है और वह सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरता है। यह पूरा नजारा इतना डरावना है कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ट्रक के खाई में गिरने के बाद वीडियो में एक शख्स रोता हुआ नजर आता है। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घटना वहां मौजूद लोगों के लिए कितनी दर्दनाक रही होगी। हालांकि, वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान और हादसे में किसी की मौत होने की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


 छोटे भाई को खोने के दर्द का जिक्र
इस वीडियो को पीछे मौजूद एक और ट्रक चालक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। बाद में इसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया। एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने खोने के दर्द का जिक्र किया गया है। यही बात वीडियो को और भावुक बना रही है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह साफ नहीं कहा जा सकता कि वीडियो में रो रहा शख्स ट्रक चालक का भाई है या हादसे में किसी की जान गई है। इसलिए घटना से जुड़ी इन बातों की पुष्टि के लिए आधिकारिक जानकारी जरूरी है।


पहाड़ी रास्तों पर क्यों बढ़ जाता है खतरा?
पहाड़ी सड़कों पर भारी ट्रक चलाना आसान नहीं होता। तेज चढ़ाई पर वाहन की रफ्तार कम होने, इंजन की ताकत पर्याप्त न होने या पकड़ कमजोर पड़ने से ट्रक पीछे की ओर खिसक सकता है। ऐसे में चालक को वाहन संभालने का बहुत कम समय मिलता है। अगर सड़क के किनारे गहरी खाई हो तो खतरा और बढ़ जाता है। इसी वजह से पहाड़ी रास्तों पर भारी वाहनों को चलाते समय सावधानी, सही गति और वाहन पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। वायरल वीडियो भी यही दिखाता है कि ऐसे रास्तों पर छोटी सी चूक कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed