पहाड़ी रास्ते पर पीछे खिसका ट्रक और सीधे खाई में जा गिरा, छोटे भाई को खोने का दर्द देख भर आएंगी आंखें

हाड़ी रास्तों पर सफर करना जितना रोमांचक होता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। यहां सड़कें कई जगह संकरी होती हैं और चढ़ाई भी काफी तेज होती है। ऐसे रास्तों पर भारी वाहन चलाने वाले चालकों को हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। जरा सी चूक भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने की कोशिश कर रहा एक ट्रक अचानक पीछे की ओर खिसकने लगता है। देखते ही देखते ट्रक गहरी खाई में जा गिरता है। इस घटना का वीडियो देखकर लोग हैरान हैं। वहीं, वीडियो के साथ साझा की गई जानकारी में छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने खोने के दर्द का जिक्र किया गया है।

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Imagine watching your own younger brother lose his life right in front of you. 💔 A truck rolling backwards on a steep hill road can turn a moment into a tragedy. When a heavily loaded truck struggles to climb, it can lose momentum and roll back. Overloading, gear-selection errors or brake failure can make the situation even more dangerous. Are we doing enough to enforce load limits and ensure heavy vehicles are roadworthy on mountain routes? This is terrifying. 💔 #Hills #RoadAccident — Crow Dhillon 🦢 (@CrowDhillon8) October 23, 2026

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वायरल वीडियो में एक ट्रक पहाड़ी सड़क पर नजर आता है। ट्रक का चालक उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वाहन पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाता। ट्रक धीरे-धीरे पीछे की ओर खिसकने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसकी रफ्तार बढ़ती दिखाई देती है और वह सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरता है। यह पूरा नजारा इतना डरावना है कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ट्रक के खाई में गिरने के बाद वीडियो में एक शख्स रोता हुआ नजर आता है। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घटना वहां मौजूद लोगों के लिए कितनी दर्दनाक रही होगी। हालांकि, वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान और हादसे में किसी की मौत होने की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।इस वीडियो को पीछे मौजूद एक और ट्रक चालक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। बाद में इसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया। एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने खोने के दर्द का जिक्र किया गया है। यही बात वीडियो को और भावुक बना रही है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह साफ नहीं कहा जा सकता कि वीडियो में रो रहा शख्स ट्रक चालक का भाई है या हादसे में किसी की जान गई है। इसलिए घटना से जुड़ी इन बातों की पुष्टि के लिए आधिकारिक जानकारी जरूरी है।पहाड़ी सड़कों पर भारी ट्रक चलाना आसान नहीं होता। तेज चढ़ाई पर वाहन की रफ्तार कम होने, इंजन की ताकत पर्याप्त न होने या पकड़ कमजोर पड़ने से ट्रक पीछे की ओर खिसक सकता है। ऐसे में चालक को वाहन संभालने का बहुत कम समय मिलता है। अगर सड़क के किनारे गहरी खाई हो तो खतरा और बढ़ जाता है। इसी वजह से पहाड़ी रास्तों पर भारी वाहनों को चलाते समय सावधानी, सही गति और वाहन पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। वायरल वीडियो भी यही दिखाता है कि ऐसे रास्तों पर छोटी सी चूक कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है।