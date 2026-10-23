लाइक्स और व्यूज के चक्कर में भूल गया जान की परवाह, चलती बाइक पर स्टंट करते हुए सड़क पर गिरा शख्स

आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं। कोई अनोखा वीडियो बनाता है तो कोई अपने कारनामों से लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। कई बार इस चक्कर में लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा में है, जिसमें एक बाइक सवार बिजी रोड पर स्टंट करता नजर आ रहा है। हालांकि, उसका यह कारनामा ज्यादा देर तक नहीं चल पाता और वह बाइक समेत सड़क पर गिर जाता है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी ट्रैफिक है। कई गाड़ियां एक साथ चल रही हैं। इसी बीच एक बाइक सवार चलती गाड़ियों के बीच स्टंट करने की कोशिश करता है। वह इस दौरान अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन जल्द ही उसका नियंत्रण बिगड़ जाता है। इसके बाद वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ता है।वीडियो के साथ लिखा कैप्शन, 'दुनिया ही भूल गया भाई', इस घटना पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। बाइक सवार का इस तरह ट्रैफिक के बीच स्टंट करना और फिर गिर जाना देखकर लोग हैरान हैं। हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाली घटना के बाद शख्स को कितनी चोट आई या उसे किसी तरह का नुकसान हुआ या नहीं, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग बाइक सवार की इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इसे सड़क पर दूसरों की जान के लिए खतरा बता रहे हैं।सड़क पर बाइक चलाते समय जरा सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। खासकर भारी ट्रैफिक के बीच स्टंट करने से बाइक सवार के साथ-साथ आसपास चल रहे दूसरे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे करतब करने के लिए सार्वजनिक सड़क का इस्तेमाल करना किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की चाह में अपनी और दूसरों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। सड़क पर स्टंट करने के बजाय यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि किसी की जान खतरे में न पड़े।