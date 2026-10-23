फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Viral Stunt Video Biker Attempts Dangerous Stunt in Heavy Traffic Falls on Road

लाइक्स और व्यूज के चक्कर में भूल गया जान की परवाह, चलती बाइक पर स्टंट करते हुए सड़क पर गिरा शख्स

Fri, 23 Oct 2026 12:01 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 23 Oct 2026 12:01 PM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स भारी ट्रैफिक के बीच चलती बाइक पर स्टंट करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ता है।
 

विज्ञापन
Viral Stunt Video Biker Attempts Dangerous Stunt in Heavy Traffic Falls on Road
भारी ट्रैफिक के बीच स्टंट करने लगा बाइक सवार - फोटो : एक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं। कोई अनोखा वीडियो बनाता है तो कोई अपने कारनामों से लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। कई बार इस चक्कर में लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा में है, जिसमें एक बाइक सवार बिजी रोड पर स्टंट करता नजर आ रहा है। हालांकि, उसका यह कारनामा ज्यादा देर तक नहीं चल पाता और वह बाइक समेत सड़क पर गिर जाता है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

विज्ञापन


भारी ट्रैफिक के बीच स्टंट करने लगा बाइक सवार
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी ट्रैफिक है। कई गाड़ियां एक साथ चल रही हैं। इसी बीच एक बाइक सवार चलती गाड़ियों के बीच स्टंट करने की कोशिश करता है। वह इस दौरान अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन जल्द ही उसका नियंत्रण बिगड़ जाता है। इसके बाद वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ता है।
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Ankit Pardhan (@ankitpardhan_black_raider)




सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
वीडियो के साथ लिखा कैप्शन, 'दुनिया ही भूल गया भाई', इस घटना पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। बाइक सवार का इस तरह ट्रैफिक के बीच स्टंट करना और फिर गिर जाना देखकर लोग हैरान हैं। हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाली घटना के बाद शख्स को कितनी चोट आई या उसे किसी तरह का नुकसान हुआ या नहीं, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

 इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा वीडियो
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग बाइक सवार की इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इसे सड़क पर दूसरों की जान के लिए खतरा बता रहे हैं।

 स्टंट के चक्कर में न डालें अपनी और दूसरों की जान जोखिम में
सड़क पर बाइक चलाते समय जरा सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। खासकर भारी ट्रैफिक के बीच स्टंट करने से बाइक सवार के साथ-साथ आसपास चल रहे दूसरे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे करतब करने के लिए सार्वजनिक सड़क का इस्तेमाल करना किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की चाह में अपनी और दूसरों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। सड़क पर स्टंट करने के बजाय यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि किसी की जान खतरे में न पड़े।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed