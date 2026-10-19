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चाय बनाने का ऐसा अंदाज पहले नहीं देखा होगा! टपरी पर दो लड़कों ने दिखाया गजब का टैलेंट, बार-बार देख रहे लोग

Mon, 19 Oct 2026 04:21 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 19 Oct 2026 04:21 PM IST
सार

Viral Video: सड़क किनारे चाय की टपरी पर दो युवकों के चाय बनाने का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों का काम करने का तरीका लोगों को पसंद आ रहा है और यूजर्स उनके हुनर की तारीफ कर रहे हैं।
 

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Two Young Men Show Amazing Tea-Making Skills at a Roadside Stall, Internet Is Impressed
चाय बनाना है या कोई कला दिखाना? - फोटो : इंस्टाग्राम@azher.janab

विस्तार
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आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी किसी का डांस लोगों का ध्यान खींच लेता है, तो कभी कोई अपने अनोखे हुनर से इंटरनेट पर छा जाता है। कई बार रोजमर्रा के काम करने का अंदाज भी लोगों को इतना पसंद आता है कि उसका वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें दो युवक सड़क किनारे बनी चाय की टपरी पर अपने खास अंदाज में चाय बनाते नजर आ रहे हैं। दोनों का काम करने का तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

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चाय बनाने के अंदाज ने खींचा लोगों का ध्यान
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे बनी एक छोटी सी टपरी पर दो युवक चाय बनाने में जुटे हुए हैं। उनके सामने बड़े-बड़े पतीले रखे हैं, जिनमें चाय तैयार की जा रही है। दोनों जिस तेजी और जोश के साथ काम कर रहे हैं, वह देखने लायक है। चाय को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने का उनका अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में दोनों युवक पूरे उत्साह के साथ अपना काम करते दिख रहे हैं। उनके काम करने के तरीके में तालमेल नजर आता है। चाय बनाने जैसा रोज का काम भी उनके अंदाज की वजह से खास दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। हालांकि, वीडियो कहां का है और इन युवकों के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
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सोशल मीडिया पर छाया दोनों युवकों का हुनर
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे पसंद कर रहे हैं और कमेंट करके दोनों युवकों के हुनर की तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे असली देसी टैलेंट बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि दोनों ने अपने काम करने के अंदाज से माहौल बना दिया।

मेहनत और हुनर की भी हो रही चर्चा
इस वीडियो को देखकर एक बात साफ समझ आती है कि किसी भी काम को अपने अंदाज और लगन के साथ किया जाए, तो वह लोगों का ध्यान खींच सकता है। चाय बनाना रोजमर्रा का काम है, लेकिन इन दोनों युवकों का तरीका इसे देखने लायक बना रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो लोगों को इसलिए भी पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें आम जिंदगी से जुड़ी चीजें एक अलग अंदाज में देखने को मिलती हैं। फिलहाल, दोनों युवकों का यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। आपको इनका चाय बनाने का अंदाज कैसा लगा?

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