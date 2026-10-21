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ट्रेन 3 घंटे लेट हुई तो यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर ही शुरू कर दिया डांस, वीडियो देख लोग बोले- ये है असली मजा

Wed, 21 Oct 2026 09:42 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 21 Oct 2026 09:42 AM IST
सार

Viral Video: ट्रेन के करीब तीन घंटे लेट होने पर कुछ यात्रियों ने नाराज होने के बजाय प्लेटफॉर्म पर ही डांस करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे दूसरे लोग भी उनके साथ मस्ती में शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है।
 

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Train Delayed by Three Hours Passengers Turn Railway Platform into a Dance Floor
ट्रेन लेट हुई तो प्लेटफॉर्म बन गया डांस फ्लोर - फोटो : एक्स@GemsOfRailway

विस्तार
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भारतीय रेलवे में ट्रेन लेट होने की खबर सुनकर अक्सर यात्रियों का मूड खराब हो जाता है। कोई बार-बार ट्रेन का स्टेटस चेक करता है तो कोई प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन आने का इंतजार करता रहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ यात्रियों ने इंतजार का ऐसा तरीका निकाला कि प्लेटफॉर्म का माहौल ही बदल गया। ट्रेन करीब तीन घंटे लेट हुई तो कुछ युवकों ने वहीं म्यूजिक बजाकर डांस करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आसपास मौजूद लोग भी इस मस्ती में शामिल हो गए। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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ट्रेन लेट हुई तो प्लेटफॉर्म बन गया डांस फ्लोर
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में कुछ पुरुष रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाने की धुन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। कोई ताली बजा रहा है तो कोई गाने के साथ कदम मिला रहा है। आसपास खड़े यात्री भी इस नजारे को देखकर मुस्कुराते दिखाई देते हैं। कुछ लोग गानों की फरमाइश भी करने लगते हैं, जिससे माहौल और मजेदार हो जाता है।
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मस्ती के मूड में नजर आए युवक
आमतौर पर ट्रेन के घंटों लेट होने पर यात्रियों को परेशानी होती है। खासकर जब किसी को जरूरी काम से जाना हो तो इंतजार करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में नजर आ रहे लोगों ने खाली समय में बोर होने के बजाय मस्ती करने का रास्ता चुना। उनके डांस को देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे प्लेटफॉर्म पर ही कोई छोटी-सी पार्टी शुरू हो गई हो।


 सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया अंदाज
वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में बताया गया कि ट्रेन तीन घंटे लेट थी। ऐसे में कुछ यात्रियों ने म्यूजिक चलाया और डांस करने लगे। धीरे-धीरे आसपास मौजूद लोग भी उनके साथ जुड़ गए। इस तरह ट्रेन का इंतजार करते हुए प्लेटफॉर्म पर ही मनोरंजन का माहौल बन गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग यात्रियों के इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ने मजाक में कहा कि ट्रेन लेट होने पर रिफंड मिलना चाहिए। वहीं, कई लोगों को यह बात पसंद आई कि यात्रियों ने नाराजगी जताने के बजाय अपने समय को मजेदार बना लिया।

किसी ने की तारीफ तो किसी ने किया मजाक
वीडियो पर चर्चा के दौरान कुछ यूजर्स ने इसे भारतीय यात्रियों की सकारात्मक सोच से जोड़ा। कुछ लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए वहां के लोगों की मस्ती की बात कही, जबकि दूसरों ने इसे पूरे देश के यात्रियों का अंदाज बताया। हालांकि, ट्रेन लेट होने से यात्रियों को होने वाली परेशानी अपनी जगह है, लेकिन इस वीडियो ने इंतजार के बीच खुशी के पल तलाशने की एक अलग तस्वीर दिखाई है। यही वजह है कि प्लेटफॉर्म पर डांस करते यात्रियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

 

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