दोस्त को बचाने के लिए खूंखार जानवर से भिड़ गए लोग, वीडियो देख लोग बोले- बिहारी दोस्त जरूर बनाना
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कुछ लोग एक जंगली जानवर को काबू करने की कोशिश करते नजर आते हैं। इसी दौरान जानवर एक शख्स को दबोच लेता है और उसके साथी उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जानवर को टाइगर, तो कुछ लकड़बग्घा बता रहे हैं, लेकिन उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई है।
विस्तार
सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ वीडियो लोगों को हंसाते हैं, तो कुछ में ऐसा खतरनाक नजारा देखने को मिलता है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसमें कुछ लोग एक जंगली जानवर को पकड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान आसपास कई मोटरसाइकिल गिरी हुई दिखाई देती हैं और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल नजर आता है। वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान उस समय जाता है, जब कुछ लोग अपने एक साथी को बचाने के लिए जानवर से भिड़ जाते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
दोस्त को बचाने के लिए जानवर से भिड़े लोग
वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग मिलकर एक जंगली जानवर को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उसके पैर पकड़ते नजर आते हैं, जबकि कुछ के हाथों में डंडे दिखाई देते हैं। इसी बीच जानवर अचानक एक शख्स पर हमला कर देता है और उसे अपने पंजों से दबोच लेता है। ऐसे में वह शख्स भी जानवर को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है।
अपनी जिंदगी में एक Bihari दोस्त जरूर बनाएं ताकि वह आपको tiger 🐯 के मुंह से भी जिंदा बचा लाएं!—क्यों कि इतनी हिम्मत सिर्फ बिहारियों में ही होती है। https://t.co/McduvWaC6f— Nawazish Ahmad (@TheNawazish87) October 22, 2026
आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचते हैं
अपने साथी को मुसीबत में फंसा देखकर आसपास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। वे जानवर के पैरों को खींचकर उसे शख्स से अलग करने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद लोग अपने साथी को उसके चंगुल से छुड़ाने में कामयाब होते दिखाई देते हैं। इसके बाद सभी मिलकर जानवर को काबू करने की कोशिश करते हैं। वीडियो में यह पूरा घटनाक्रम काफी खतरनाक नजर आता है। हालांकि, यह घटना कहां की है और इसमें शामिल लोगों के साथ आगे क्या हुआ, इसकी जानकारी वीडियो के साथ दिए गए विवरण से साफ नहीं होती है।
टाइगर है या लकड़बग्घा? वीडियो को लेकर चर्चा
इस वीडियो को सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किया गया है। इसके साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'अपनी जिंदगी में एक बिहारी दोस्त जरूर बनाएं। वह आपको टाइगर के मुंह से भी जिंदा बचा लाएगा।' वीडियो को शेयर किए जाने के बाद लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग जानवर को टाइगर बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि यह लकड़बग्घा हो सकता है। हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रहे जानवर की पहचान की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे टाइगर या लकड़बग्घा बताना सही नहीं होगा।
दोस्ती की मिसाल बता रहे यूजर्स
वीडियो के कैप्शन में दोस्त को बचाने वाली बात ने लोगों का ध्यान खींचा है। कई यूजर्स इसे दोस्ती और एक-दूसरे का साथ देने से जोड़कर देख रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग उस पल पर चर्चा कर रहे हैं, जब साथी को खतरे में देखकर दूसरे लोग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मूल पोस्ट के साथ दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, वीडियो को अब तक करीब 25 लाख बार देखा जा चुका है और इसे लगभग 6,500 लाइक मिले हैं। हालांकि, जंगली जानवर को इस तरह पकड़ने की कोशिश बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसी स्थिति में खुद जानवर के पास जाने के बजाय वन विभाग या प्रशिक्षित बचाव दल की मदद लेना ज्यादा सुरक्षित होता है।