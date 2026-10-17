वायरल वीडियो: डांडिया खत्म होते ही लड़कियां लौटने लगीं ड्रेस, डिलीवरी एजेंट ने दिखाया पार्सलों का अंबार

नवरात्र में गरबा और डांडिया का अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। लोग इसके लिए खास कपड़े खरीदते हैं और पूरे उत्साह के साथ तैयार होकर फंक्शन में पहुंचते हैं। लेकिन क्या हो अगर गरबा खत्म होते ही उन्हीं कपड़ों को वापस करने का सिलसिला शुरू हो जाए? सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें डिलीवरी एजेंट्स के पास लौटाए जाने वाले पार्सलों का ढेर दिखाई दे रहा है। वीडियो में कपड़ों की वापसी को लेकर जो नजारा दिखाया गया है, उसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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Dandiya khatam ... Dress return Shameless generation https://t.co/Jzqye1WZeV — Nishant (@Nishantchant) October 16, 2026

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सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया गया है। इसके कैप्शन में लिखा है, 'डांडिया खत्म, ड्रेस रिटर्न'। यानी डांडिया का कार्यक्रम खत्म हुआ और कपड़ों को वापस करने का सिलसिला शुरू हो गया। वीडियो में निशांत पार्सलों का बड़ा सा ढेर दिखाते हैं। आसपास हर तरफ पैकेट ही पैकेट नजर आते हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इनमें डांडिया और गरबा के लिए मंगाए गए कपड़े हैं, जिन्हें पहनने के बाद वापस करने के लिए भेजा जा रहा है।वीडियो में निशांत अलग-अलग डिलीवरी एजेंट्स से उनके पास मौजूद पार्सलों की संख्या पूछते हैं। इस दौरान एक एजेंट 45 पार्सल होने की बात कहता है। दूसरा भी 45 पार्सल बताता है, जबकि एक और एजेंट के पास 20 पार्सल होने की बात सामने आती है। इस तरह वीडियो में बड़ी संख्या में लौटाए जाने वाले पैकेट दिखाई देते हैं। हालांकि, वीडियो से यह साफ नहीं होता कि इन सभी पार्सलों में केवल गरबा के कपड़े ही हैं या हर पार्सल को लौटाने की वजह भी एक जैसी है। फिर भी वीडियो को नवरात्र में कपड़े खरीदने और फंक्शन के बाद उन्हें वापस करने की चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है।वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी-अपनी राय रखनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इस तरह कपड़े लौटाने पर सवाल उठाए तो कुछ ने इसके दूसरे पहलुओं पर बात की। एक यूजर ने कमेंट किया कि यही कपड़े अब कोई और पहनेगा। वहीं, एक और यूजर ने ऐसे लोगों पर तंज कसते हुए लिखा कि ये लोग कपड़े खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन दिखावा जरूर करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर कपड़े इस्तेमाल करने के बाद लौटाए जाते हैं तो इससे उन ग्राहकों को परेशानी हो सकती है जिन्हें किसी वास्तविक वजह से सामान वापस करना पड़ता है। हालांकि, वीडियो में दिख रहे सभी पार्सलों के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल, यह वीडियो नवरात्र के बाद कपड़ों की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।