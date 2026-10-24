न छाता, न कोई दूसरा इंतजाम… मां ने अपने पल्लू से बेटे को धूप से बचाया, वीडियो वायरल
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 24 Oct 2026 11:17 AM IST
सार
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मां का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। बाइक पर पीछे बैठी बुजुर्ग महिला तेज धूप से बेटे को बचाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू उसके सिर पर रख देती हैं। मां की इस छोटी-सी कोशिश को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और उनके प्यार की तारीफ कर रहे हैं।
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विस्तार
मां का प्यार ऐसा होता है, जो बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ भी कम नहीं होता। बच्चे छोटे हों या बड़े, मां को हमेशा उनकी फिक्र रहती है। कभी वह उनके खाने-पीने का ध्यान रखती हैं, तो कभी छोटी-छोटी परेशानियों से बचाने की कोशिश करती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। इसमें एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे को तेज धूप से बचाने के लिए ऐसा करती हैं कि लोग भावुक हो रहे हैं।
बेटे को धूप से बचाने के लिए बढ़ाया साड़ी का पल्लू
वायरल वीडियो में एक शख्स लाल रंग की बाइक पर बैठा दिखाई दे रहा है। उसके पीछे नीली साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला बैठी हैं। सड़क पर ट्रैफिक नजर आ रहा है और धूप भी तेज है। इसी दौरान महिला अपने सिर पर रखे साड़ी के पल्लू को आगे बढ़ाकर बेटे के सिर पर रख देती हैं।
महिला की इस छोटी-सी कोशिश का मकसद बेटे को सीधे धूप से बचाना है। उनके पास उसे छांव देने का कोई दूसरा इंतजाम नजर नहीं आता, तो वह अपने पल्लू से ही उसे राहत देने की कोशिश करती हैं। यह पल कुछ ही सेकंड का है, लेकिन मां की अपने बेटे के लिए फिक्र साफ दिखाई देती है।
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बेटा बड़ा हो गया, लेकिन मां की चिंता नहीं बदली
इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि बाइक पर बैठा शख्स उम्र में बड़ा है, लेकिन मां के लिए वह आज भी उनका बच्चा है। मां का प्यार अक्सर ऐसे ही छोटे-छोटे कामों में नजर आता है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। उनकी कोशिश रहती है कि बच्चों को कोई परेशानी न हो।
कई बार मां बिना कुछ कहे ही अपने बच्चों की जरूरत समझ जाती हैं। कभी सिर पर हाथ रखकर उन्हें सुकून देती हैं, तो कभी उनकी छोटी-सी परेशानी दूर करने में जुट जाती हैं। वीडियो में महिला का अपने बेटे के लिए पल्लू आगे बढ़ाना भी इसी अपनापन और ममता की याद दिलाता है।
सोशल मीडिया पर लोगों को याद आई अपनी मां
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स मां के प्यार की तारीफ कर रहे हैं। लोग इस छोटे से पल को मां की ममता और अपने बच्चों के प्रति उनकी चिंता से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे वीडियो इसलिए भी लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें किसी बड़े काम या दिखावे की जरूरत नहीं होती। रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा पल भी रिश्तों की गहराई दिखा देता है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों को अपनी मां की याद आ सकती है। आखिर मां का प्यार जताने का तरीका भले ही अलग-अलग हो, लेकिन अपने बच्चों की फिक्र उनके दिल में हमेशा रहती है।
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बेटे को धूप से बचाने के लिए बढ़ाया साड़ी का पल्लू
वायरल वीडियो में एक शख्स लाल रंग की बाइक पर बैठा दिखाई दे रहा है। उसके पीछे नीली साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला बैठी हैं। सड़क पर ट्रैफिक नजर आ रहा है और धूप भी तेज है। इसी दौरान महिला अपने सिर पर रखे साड़ी के पल्लू को आगे बढ़ाकर बेटे के सिर पर रख देती हैं।
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महिला की इस छोटी-सी कोशिश का मकसद बेटे को सीधे धूप से बचाना है। उनके पास उसे छांव देने का कोई दूसरा इंतजाम नजर नहीं आता, तो वह अपने पल्लू से ही उसे राहत देने की कोशिश करती हैं। यह पल कुछ ही सेकंड का है, लेकिन मां की अपने बेटे के लिए फिक्र साफ दिखाई देती है।
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A mother’s love has no limit. Only sacrifice. ❤️🥺 https://t.co/6bfqXqtdgA— Sanatana Darshan 🪷🇮🇳🚩 (@SanatanaDarshn) October 23, 2026
बेटा बड़ा हो गया, लेकिन मां की चिंता नहीं बदली
इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि बाइक पर बैठा शख्स उम्र में बड़ा है, लेकिन मां के लिए वह आज भी उनका बच्चा है। मां का प्यार अक्सर ऐसे ही छोटे-छोटे कामों में नजर आता है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। उनकी कोशिश रहती है कि बच्चों को कोई परेशानी न हो।
कई बार मां बिना कुछ कहे ही अपने बच्चों की जरूरत समझ जाती हैं। कभी सिर पर हाथ रखकर उन्हें सुकून देती हैं, तो कभी उनकी छोटी-सी परेशानी दूर करने में जुट जाती हैं। वीडियो में महिला का अपने बेटे के लिए पल्लू आगे बढ़ाना भी इसी अपनापन और ममता की याद दिलाता है।
सोशल मीडिया पर लोगों को याद आई अपनी मां
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स मां के प्यार की तारीफ कर रहे हैं। लोग इस छोटे से पल को मां की ममता और अपने बच्चों के प्रति उनकी चिंता से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे वीडियो इसलिए भी लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें किसी बड़े काम या दिखावे की जरूरत नहीं होती। रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा पल भी रिश्तों की गहराई दिखा देता है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों को अपनी मां की याद आ सकती है। आखिर मां का प्यार जताने का तरीका भले ही अलग-अलग हो, लेकिन अपने बच्चों की फिक्र उनके दिल में हमेशा रहती है।