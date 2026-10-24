न छाता, न कोई दूसरा इंतजाम… मां ने अपने पल्लू से बेटे को धूप से बचाया, वीडियो वायरल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

A mother’s love has no limit. Only sacrifice. ❤️🥺 https://t.co/6bfqXqtdgA — Sanatana Darshan 🪷🇮🇳🚩 (@SanatanaDarshn) October 23, 2026

वायरल वीडियो में एक शख्स लाल रंग की बाइक पर बैठा दिखाई दे रहा है। उसके पीछे नीली साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला बैठी हैं। सड़क पर ट्रैफिक नजर आ रहा है और धूप भी तेज है। इसी दौरान महिला अपने सिर पर रखे साड़ी के पल्लू को आगे बढ़ाकर बेटे के सिर पर रख देती हैं।महिला की इस छोटी-सी कोशिश का मकसद बेटे को सीधे धूप से बचाना है। उनके पास उसे छांव देने का कोई दूसरा इंतजाम नजर नहीं आता, तो वह अपने पल्लू से ही उसे राहत देने की कोशिश करती हैं। यह पल कुछ ही सेकंड का है, लेकिन मां की अपने बेटे के लिए फिक्र साफ दिखाई देती है।इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि बाइक पर बैठा शख्स उम्र में बड़ा है, लेकिन मां के लिए वह आज भी उनका बच्चा है। मां का प्यार अक्सर ऐसे ही छोटे-छोटे कामों में नजर आता है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। उनकी कोशिश रहती है कि बच्चों को कोई परेशानी न हो।कई बार मां बिना कुछ कहे ही अपने बच्चों की जरूरत समझ जाती हैं। कभी सिर पर हाथ रखकर उन्हें सुकून देती हैं, तो कभी उनकी छोटी-सी परेशानी दूर करने में जुट जाती हैं। वीडियो में महिला का अपने बेटे के लिए पल्लू आगे बढ़ाना भी इसी अपनापन और ममता की याद दिलाता है।वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स मां के प्यार की तारीफ कर रहे हैं। लोग इस छोटे से पल को मां की ममता और अपने बच्चों के प्रति उनकी चिंता से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे वीडियो इसलिए भी लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें किसी बड़े काम या दिखावे की जरूरत नहीं होती। रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा पल भी रिश्तों की गहराई दिखा देता है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों को अपनी मां की याद आ सकती है। आखिर मां का प्यार जताने का तरीका भले ही अलग-अलग हो, लेकिन अपने बच्चों की फिक्र उनके दिल में हमेशा रहती है।