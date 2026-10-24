दुकान के बाहर आराम से बैठा था शख्स, तभी बंदरों की गैंग ने कर दिया ऐसा कांड, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं। कभी उनकी प्यारी हरकतें लोगों को हंसाती हैं, तो कभी उनकी शरारत देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। बंदरों के वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखे जाते हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें कुछ बंदर दुकान के बाहर बैठे एक शख्स पर अचानक चढ़ जाते हैं। इसके बाद शख्स खुद को बचाने के लिए ऐसी कोशिश करता है कि वीडियो देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं।

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाजार में एक दुकान के सामने जमीन पर एक शख्स बैठा हुआ है। तभी अचानक दो-तीन बंदर वहां पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते बंदर उस शख्स के पास आकर उसकी पीठ और सिर पर चढ़ने लगते हैं। अचानक हुई इस हरकत से शख्स घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है।बंदर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसे में शख्स हाथ-पैर चलाकर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। कुछ देर की मशक्कत के बाद वह वहां से उठकर भाग निकलता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि आसपास मौजूद लोगों का ध्यान भी इस ओर चला जाता है।वीडियो में आगे बंदर जमीन पर बैठे नजर आते हैं। उनके साथ छोटे बंदर भी दिखाई देते हैं। शख्स के वहां से हटने के बाद माहौल शांत हो जाता है। हालांकि, वीडियो से यह साफ नहीं होता कि बंदरों ने उस व्यक्ति पर हमला क्यों किया। ऐसे में इसके पीछे की वजह को लेकर कोई पक्का दावा नहीं किया जा सकता। बंदरों की इस हरकत को देखकर लोग वीडियो को बार-बार देख रहे हैं। हालांकि, ऐसी स्थिति किसी के लिए भी डराने वाली हो सकती है। बंदरों के करीब जाने या उन्हें छेड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि घबराए हुए जानवर अचानक हमला कर सकते हैं।यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो को सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोग बंदरों की शरारत पर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ शख्स की हालत पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। बंदरों की ऐसी हरकतें इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं। लेकिन इस तरह के वीडियो मनोरंजक लगने के बावजूद यह भी याद दिलाते हैं कि जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखना जरूरी है।