वायरल: शांत बैल को लट्ठ मारना चाचा को पड़ा भारी, पलटकर ऐसे लिया बदला कि देखते रह गए लोग

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान भी होते हैं और कई बार अपनी हंसी भी नहीं रोक पाते। कुछ लोग बिना वजह दूसरों से उलझ जाते हैं और फिर उन्हें अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा में है। इसमें एक बुजुर्ग शख्स सड़क से गुजर रहे बैल को लट्ठ मार देता है। इसके बाद बैल पलटकर ऐसा हमला करता है कि वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं। इस वीडियो को देखकर लोगों को ‘आ बैल मुझे मार’ वाली कहावत याद आ रही है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में और क्या दिखाया गया है।

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वायरल वीडियो में एक बाजार का नजारा दिखाई देता है। सड़क पर लोगों की आवाजाही हो रही है और आसपास काफी चहल-पहल है। इसी बीच एक बैल सड़क से गुजरता नजर आता है। वह बिना किसी को परेशान किए अपनी राह जा रहा होता है। तभी सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग शख्स के हाथ में लट्ठ दिखाई देता है। वह अचानक बैल पर लट्ठ चला देता है।बैल पर हुए इस हमले के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो बैल कुछ देर पहले शांति से गुजर रहा था, वह पलटकर बुजुर्ग की तरफ बढ़ता है। चाचा को शायद अंदाजा नहीं था कि उनकी यह हरकत उन पर ही भारी पड़ सकती है।वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बैल गुस्से में बुजुर्ग शख्स पर हमला कर देता है। वह अपने सींगों से उन्हें उठाकर उछाल देता है और जमीन पर गिरा देता है। अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं। बाजार में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर हटते नजर आते हैं। हालांकि, इस वीडियो में दिखाई गई घटना कहां की है और बुजुर्ग शख्स को कितनी चोट आई, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए वीडियो के आधार पर उनकी हालत को लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता।सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसे देखकर कई लोग ‘आ बैल मुझे मार’ कहावत का जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग बुजुर्ग की हरकत को बेवजह की परेशानी मोल लेना बता रहे हैं, तो कुछ इस घटना से सबक लेने की बात कर रहे हैं। इस घटना से एक जरूरी सीख भी मिलती है। सड़क पर घूमने वाले जानवरों को बिना वजह परेशान करना खतरनाक हो सकता है। बैल या किसी दूसरे जानवर के पास जाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें छेड़ने या मारने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही समझदारी है।