फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Maharashtra Ambulance Row 11 Year Old Unconscious Girl Father Allegedly Asked to Get Down Over Payment

मां नहीं रही, पिता मजदूर… बेहोश बेटी को एंबुलेंस से उतारने का आरोप, क्यों भड़के लोग?

Fri, 16 Oct 2026 09:46 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 16 Oct 2026 09:46 AM IST
सार

Viral: महाराष्ट्र के बीड़ जिले में स्कूल में दौरा पड़ने के बाद बेहोश हुई 11 साल की बच्ची और उसके पिता को कथित तौर पर एंबुलेंस से उतार दिया गया। आरोप है कि पिता चालक की मांग के मुताबिक पैसे नहीं दे पाए। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है।
 

विज्ञापन
Maharashtra Ambulance Row 11 Year Old Unconscious Girl Father Allegedly Asked to Get Down Over Payment
बेहोश बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे जरूरी? - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महाराष्ट्र के बीड़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को नाराज कर दिया है। आरोप है कि स्कूल में दौरा पड़ने के बाद बेहोश हुई 11 साल की बच्ची और उसके पिता को एंबुलेंस से इसलिए उतार दिया गया, क्योंकि वे चालक की मांग के मुताबिक पैसे नहीं दे सके। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग एंबुलेंस चालक की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, मामले में सामने आए आरोपों की जांच जरूरी है। तो आइए जानते हैं।

विज्ञापन


स्कूल में अचानक बेहोश हो गई बच्ची
जानकारी के मुताबिक यह घटना बीड़ जिले के दिंद्रुड गांव में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची को स्कूल में अचानक दौरा पड़ा। इसके बाद वह बेहोश हो गई। बच्ची की हालत देखकर स्कूल के शिक्षक उसे तुरंत दिंद्रुड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहां मेडिकल ऑफिसर डॉ. निलेश धाकणे ने बच्ची की हालत को देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भेजने की सलाह दी। इसके बाद बच्ची को ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की गई।
विज्ञापन


किराया नहीं दे पाए तो एंबुलेंस से उतारने का आरोप
आरोप है कि बच्ची को आगे के इलाज के लिए ले जाते समय एंबुलेंस के किराए को लेकर विवाद हो गया। बच्ची के पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे में वह चालक की ओर से मांगी गई रकम नहीं दे पाए। आरोप है कि इसके बाद बेहोश बच्ची और उसके पिता को एंबुलेंस से नीचे उतरने के लिए कह दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। लोगों का कहना है कि जब कोई बच्चा बेहोशी की हालत में हो और उसे तुरंत इलाज की जरूरत हो, तब पैसे को लेकर ऐसी स्थिति पैदा होना बेहद गंभीर मामला है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मजदूरी करके चार बच्चों को पालते हैं पिता
बताया जा रहा है कि बच्ची की मां का निधन हो चुका है। उसके पिता मजदूरी करके अपने चार बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक हालत कमजोर है। ऐसे में बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद परिवार के सामने इलाज की चिंता के साथ पैसों की परेशानी भी खड़ी हो गई।


ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल
इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन मदद को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें 'माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव' और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शामिल हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच हो और अगर एंबुलेंस चालक की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर किसी गरीब परिवार के पास आपात स्थिति में पैसे न हों तो क्या उसे समय पर इलाज मिलने में भी परेशानी उठानी पड़ेगी?

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed