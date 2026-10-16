फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Jantar Mantar Chalo Game Goes Viral Play as a Protester or Police Officer see netizens reaction

वायरल: जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर बना ऐसा गेम, पुलिस बनकर बरसा सकते हैं डंडे, आंदोलनकारी बने तो करना होगा ये काम

Fri, 16 Oct 2026 03:00 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 16 Oct 2026 03:00 PM IST
सार

Viral Video: ‘पीक लेवल क्रिएटिविटी’ क्या होती है, इसका अंदाजा जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट से जुड़े एक नए गेम को देखकर लगाया जा सकता है। इंटरनेट पर इस गेम की खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसकी तुलना मशहूर वीडियो गेम जीटीए (ग्रैंड थेफ्ट ऑटो) से कर रहे हैं तो कुछ इसके फीचर्स देखकर हैरान हैं। 

विज्ञापन
Jantar Mantar Chalo Game Goes Viral Play as a Protester or Police Officer see netizens reaction
ब्राउजर पर खेल सकते हैं गेम - फोटो : एक्स@SatyamInsights1

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इस गेम को 27 साल के एक आईटी प्रोफेशनल ने बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि गेम बनाने वाला शख्स खुद को गेम डेवलपर नहीं बताता। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से इस गेम को तैयार किया। उसके दिमाग में गेम को लेकर जो भी आइडिया आए, उसने उन्हें इसमें शामिल करने की कोशिश की। यही वजह है कि गेम के अलग-अलग फीचर्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आप ये गेम कैसे खेल सकते हैं।

विज्ञापन


आंदोलनकारी बने तो करना होगा ये काम
गेम शुरू करते ही आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला आंदोलनकारी और दूसरा पुलिस। अगर आप आंदोलनकारी बनते हैं तो आपका मकसद लोगों का काफिला तैयार करना और उसे जंतर-मंतर तक पहुंचाना होता है। इस दौरान आपको पुलिस से बचकर आगे बढ़ना पड़ता है। गेम में जैसे-जैसे आपका काफिला बड़ा होता जाता है, आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो सकता है। आप बैरिकेड्स तोड़ने और बाइक चलाने जैसे फीचर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका काफिला पर्याप्त बड़ा नहीं हो पाता तो पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है। यानी गेम में जंतर-मंतर तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं है।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस बने तो डंडे और टियर गैस का इस्तेमाल
इस गेम में सिर्फ आंदोलनकारी बनने का ही ऑप्शन नहीं है। आप पुलिस बनकर भी खेल सकते हैं। इस भूमिका में पुलिसकर्मी की तरह डंडे का इस्तेमाल करने और आंदोलनकारियों पर कार्रवाई करने के फीचर्स दिखाए गए हैं। गेम बनाने वाला शख्स अपने वीडियो में पुलिस की भूमिका निभाते हुए इन फीचर्स को भी दिखाता है। इसमें टियर गैस यानी आंसू गैस छोड़ने का विकल्प भी बताया गया है।

ब्राउजर पर खेल सकते हैं गेम
‘जंतर-मंतर चलो’ की एक और खास बात यह है कि इसे ब्राउजर पर खेला जा सकता है। गेम बनाने वाले शख्स के मुताबिक, यह मल्टीप्लेयर भी है। यानी इसमें एक से ज्यादा खिलाड़ी खेल सकते हैं। एआई की मदद से तैयार किया गया यह गेम अब इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अनोखे कॉन्सेप्ट और आंदोलनकारी व पुलिस की भूमिका निभाने वाले फीचर्स की वजह से लोग इसे लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed