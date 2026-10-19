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माता रानी की डोली उठाते दिखे सेना के जवान, पीछे बज रहा था आर्मी बैंड; वीडियो ने जीता लोगों का दिल

Mon, 19 Oct 2026 09:31 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 19 Oct 2026 09:31 AM IST
सार

Viral Video: भारतीय सेना के जवानों का माता रानी की डोली उठाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जवानों के साथ आर्मी बैंड भी नजर आ रहा है। वीडियो देखकर लोग उनके उत्साह और श्रद्धा की तारीफ कर रहे हैं।
 

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Indian Army Soldiers Carry Mata Ranis Doli Army Band Adds to the Devotional Spirit
माता रानी की डोली लेकर आगे बढ़े जवान - फोटो : इंस्टाग्राम @bharatfyi

विस्तार
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भारतीय सेना के जवानों को आपने देश की सीमाओं की रक्षा करते और मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करते हुए देखा होगा। लेकिन जब यही जवान माता रानी की भक्ति में डूबे नजर आते हैं, तो उनका यह अंदाज भी लोगों का दिल जीत लेता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें सेना के जवान माता रानी की डोली उठाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ आर्मी बैंड भी नजर आ रहा है। जवानों का जोश और भक्ति से भरा यह नजारा लोगों को खूब पसंद आ रहा है। तो आइए जानते हैं।

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माता रानी की डोली लेकर आगे बढ़े जवान
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में भारतीय सेना के कुछ जवान वर्दी पहने माता रानी की डोली उठाए नजर आ रहे हैं। जवान पूरे उत्साह के साथ इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने हुए हैं। उनके साथ सेना के बैंड के सदस्य भी चल रहे हैं, जो अपने वाद्ययंत्रों से धुन बजाते दिखाई देते हैं। डोली के आगे बढ़ते ही आसपास का माहौल भक्तिमय नजर आता है।
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भक्ति में डूबे दिखे जवान
वीडियो में जवानों का उत्साह देखते ही बनता है। एक तरफ माता रानी की डोली है तो दूसरी तरफ बैंड की धुन और भक्ति में डूबे जवानों का जोश। यह नजारा दिखाता है कि वर्दी में देश की जिम्मेदारी निभाने वाले जवानों का एक ऐसा रूप भी है, जो लोगों के मन में श्रद्धा और सम्मान की भावना जगाता है।


वर्दी में दिखा भक्ति और सेवा का संगम
भारतीय सेना के जवानों की जिंदगी अनुशासन और जिम्मेदारियों से भरी होती है। वे देश की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। कई बार उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर लंबे समय तक तैनात रहना पड़ता है। ऐसे में जब जवान किसी धार्मिक आयोजन में श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल होते दिखाई देते हैं, तो उनका यह रूप लोगों को खास तौर पर आकर्षित करता है। माता रानी की डोली उठाते जवानों का यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही नजारा पेश कर रहा है। हालांकि, वीडियो कहां का है और इसे कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए इसके स्थान और समय को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं दी जा सकती।

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोग जवानों के इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कई लोग उनके उत्साह और श्रद्धा की सराहना करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट में 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाए हैं। सेना के जवानों को देश की रक्षा करते देखना अपने आप में गर्व का पल होता है। वहीं, माता रानी की डोली उठाते और बैंड की धुन के साथ आगे बढ़ते जवानों का यह वीडियो लोगों के सामने उनका एक अलग ही रूप लेकर आया है। यही वजह है कि यह नजारा सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

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