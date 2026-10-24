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न स्लेट, न कॉपी, न महंगे गैजेट्स… रेत पर लिखकर बच्चों को पढ़ा रही दादी अम्मा; वीडियो वायरल

Sat, 24 Oct 2026 09:10 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 24 Oct 2026 09:10 AM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर केरल की एक बुजुर्ग महिला का बच्चों को रेत पर अक्षर लिखना सिखाने का वीडियो वायरल हो रहा है। दादी अम्मा का यह देसी अंदाज लोगों को अपने बचपन की याद दिला रहा है। बच्चे भी उनके साथ खेल-खेल में अक्षर लिखना सीख रहे हैं।
 

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Grandmothers Traditional Teaching Method Wins Hearts on Social Media
चटाई पर बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चे - फोटो : एक्स@Khurpenchinfra

विस्तार
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आज के समय में बच्चों की पढ़ाई का तरीका काफी बदल गया है। छोटी उम्र से ही बच्चे किताबों, कॉपियों और मोबाइल फोन के जरिए नई चीजें सीखने लगते हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों को पढ़ाई के पुराने और देसी अंदाज की याद दिला रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला बच्चों को रेत पर अक्षर लिखना सिखाती नजर आ रही हैं। उनका यह तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
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 चटाई पर बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चे
वायरल वीडियो में केरल की पारंपरिक सफेद साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती हैं। वह बरामदे में चटाई पर बैठे बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनके सामने फर्श पर साफ रेत फैलाई गई है। महिला एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी की मदद से रेत पर अक्षर बनाती हैं। इसके बाद बच्चे उन्हीं अक्षरों को देखकर रेत पर लिखने की कोशिश करते हैं।
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बच्चों को पढ़ाने का यह तरीका काफी सरल है। इसमें न तो कॉपी-पेन की जरूरत दिखाई देती है और न ही किसी महंगे उपकरण की। बच्चे रेत पर उंगलियां चलाकर अक्षरों की बनावट समझने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वे जिस ध्यान से दादी अम्मा को देखते हैं, वह लोगों का दिल जीत रहा है।

खेल-खेल में सीख रहे अक्षर
छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई को दिलचस्प बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में खेल के जरिए उन्हें नई चीजें सिखाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। वीडियो में भी बच्चे रेत पर अक्षर बनाते हुए सीखते नजर आ रहे हैं। दादी अम्मा का शांत और प्यार भरा अंदाज इस पूरे दृश्य को खास बना रहा है। आज जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए कई तरह के डिजिटल साधन मौजूद हैं, वहीं यह वीडियो दिखाता है कि सीखने के लिए हमेशा महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। सही तरीके से समझाना और बच्चों को अभ्यास का मौका देना भी काफी मददगार हो सकता है।


सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दादी अम्मा के पढ़ाने के तरीके की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोगों को इससे अपना बचपन याद आ रहा है, तो कुछ इसे बच्चों को सिखाने का प्यारा तरीका बता रहे हैं। कई यूजर्स का मानना है कि पुरानी पीढ़ी के पास बच्चों को सहज तरीके से सिखाने के कई ऐसे तरीके हैं, जिन्हें आज भी अपनाया जा सकता है। हालांकि, वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन बच्चों को प्यार से सिखाने का यह अंदाज लोगों का ध्यान जरूर खींच रहा है। यही वजह है कि दादी अम्मा की यह छोटी सी पाठशाला सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
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