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समुद्र के खतरों के बारे में बता रहा था पत्रकार, तभी पीछे से आई ऐसी लहर कि बंद हो गया लाइव प्रसारण

Sat, 24 Oct 2026 12:39 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 24 Oct 2026 12:39 PM IST
सार

Viral Video: स्पेन के ओन्डारोआ शहर में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार सर्जियो ओवेखेरो और उनकी कैमरावुमन राकेल अचानक समुद्र की तेज लहर की चपेट में आ गए। लहर सुरक्षा दीवार पार करके दोनों तक पहुंच गई, जिससे लाइव प्रसारण रुक गया। बाद में दोनों के सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई।
 

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Giant Wave Hits Reporter During Live Broadcast in Spain Video Goes Viral
समुद्र के खतरों के बारे में बता रहा था पत्रकार - फोटो : एक्स@MarioNawfal

विस्तार
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सोशल मीडिया पर इन दिनों स्पेन का एक वीडियो चर्चा में है। इसमें एक पत्रकार समुद्र में उठ रही ऊंची लहरों के बारे में लोगों को बता रहा होता है, तभी अचानक एक बड़ी लहर उसे अपनी चपेट में ले लेती है। देखते ही देखते पानी पत्रकार और उसके साथ मौजूद कैमरावुमन तक पहुंच जाता है। यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और लाइव प्रसारण भी कुछ समय के लिए रुक गया। गनीमत रही कि दोनों सुरक्षित बच गए।
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 समुद्र के खतरों के बारे में बता रहा था पत्रकार
यह घटना स्पेन के बास्क क्षेत्र के ओन्डारोआ शहर में हुई। पत्रकार सर्जियो ओवेखेरो टीवी कार्यक्रम 'यूज्कादी केदाते' के लिए समुद्र के किनारे से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। वह लोगों को बता रहे थे कि समुद्र में लहरें तेज हो रही हैं और किनारे पर घूमने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। इसी दौरान समुद्र की एक तेज लहर सुरक्षा दीवार को पार करते हुए आगे बढ़ी और पत्रकार तक पहुंच गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि सर्जियो और उनके साथ कैमरा संभाल रहीं राकेल खुद को संभाल नहीं पाए। दोनों पानी की चपेट में आ गए और कैमरे का नजारा भी अचानक बदल गया। 
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अचानक बंद हुआ लाइव प्रसारण
लहर की टक्कर लगते ही कैमरे की तस्वीर हिलने लगी और कुछ ही पलों में लाइव प्रसारण रुक गया। स्टूडियो में बैठे कार्यक्रम के एंकर ओदेई एस्नाओला भी यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि समुद्र किनारे मौजूद उनके साथी किस हाल में होंगे। एंकर ने पत्रकार और कैमरावुमन के सुरक्षित होने की उम्मीद जताई। कुछ देर बाद राहत की खबर आई कि सर्जियो और राकेल दोनों ठीक हैं। इस घटना में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई।


वीडियो देखकर लोगों ने जताई चिंता
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि समुद्र की लहर कितनी तेजी से सुरक्षा दीवार पार कर सकती है। कई यूजर्स ने दोनों के सुरक्षित होने पर राहत जताई है। यह घटना याद दिलाती है कि समुद्र का पानी शांत दिखने पर भी अचानक खतरनाक हो सकता है। खासकर तेज लहरों और खराब मौसम के दौरान समुद्र के किनारे खड़े होना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है।
 
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