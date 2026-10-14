16 साल की लड़की से रोबोट ने किया छेड़छाड़, पुलिस तक पहुंचा मामला; सोशल मीडिया पर लाइव थी पूरी घटना

जरा सोचिए सड़क पर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रोबोट महिलाओं के साथ गलत हरकत करने लगे तो क्या होगा? जर्मनी में ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 16 साल की एक लड़की के साथ कथित तौर पर गलत तरीके से छूने और धक्का देने के मामले में पुलिस ने एक रोबोट को जब्त कर लिया है। पुलिस इस मामले में यौन उत्पीड़न की आशंका के तहत जांच कर रही है। रोबोट को चला रहे 16 साल के लड़के और उसके 19 साल के साथी को भी संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि रोबोट को पहले से ऐसी हरकतों के लिए तैयार किया गया था या दोनों युवक उसे उसी समय कंट्रोल कर रहे थे। तो आइए जानते हैं।

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कोलोन पुलिस के प्रवक्ता क्रिस्टोफ बर्मेल के मुताबिक यह घटना शनिवार और रविवार की दरमियानी रात हुई। आरोप है कि रोबोट ने एक लड़की को छुआ और फिर उसे धक्का दिया। दोनों युवकों ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया और इस दौरान कमेंट्री भी की। पुलिस ने दोनों युवकों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। फिलहाल उन्हें आरोपी घोषित नहीं किया गया है। पुलिस रोबोट की जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि घटना के समय उसे किस तरह चलाया जा रहा था।नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया पुलिस ने फेसबुक पर रोबोट की एक तस्वीर भी साझा की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह रोबोट करीब 3 फीट 11 इंच यानी लगभग 1.2 मीटर लंबा था। इसके शरीर पर सफेद टैंक टॉप और काले स्वेटपैंट थे। गले में सोने की चेन, आंखों पर धूप का चश्मा और चेहरे पर नकली मूंछें भी थीं। लाल और सुनहरे रंग के इस रोबोट की तस्वीर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया।सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दो युवक रोबोट को महिलाओं के एक समूह की ओर ले जाते दिखाई देते हैं। सड़क पर लोगों की भीड़ के बीच रोबोट एक महिला से टकराता है और दूसरी महिलाओं को गले लगाता नजर आता है। वीडियो में कथित तौर पर गलत हरकतों के बाद एक युवक रोबोट पर चिल्लाता और उसे पीछे खींचता दिखाई देता है। इस दौरान आसपास मौजूद कुछ लोग हंसने लगते हैं। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रोबोट ने ये हरकतें कैसे कीं और इसमें दोनों युवकों की क्या भूमिका थी। जांच के बाद ही इस मामले में आगे की स्थिति साफ हो सकेगी।