वायरल: सड़क किनारे ठेला चला रहा था पिता, पास बैठकर पढ़ाई कर रही थी बेटी, वीडियो देख भावुक हुए लोग

कहते हैं कि पढ़ने और आगे बढ़ने की चाह हो तो इंसान मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता तलाश लेता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। वीडियो में एक पिता सड़क किनारे ठेला चलाता नजर आ रहा है, जबकि उसकी छोटी-सी बेटी पास बैठकर पढ़ाई कर रही है। बच्ची स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए है और आसपास के माहौल से बेपरवाह अपनी किताबों में लगी हुई है। पिता जहां मेहनत करके परिवार का पेट पालने में जुटा है, वहीं बेटी पढ़ाई के जरिए अपना भविष्य संवारने की कोशिश कर रही है।

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इस वीडियो को देखकर कई लोगों को उन परिवारों की याद आ रही है, जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की कोशिश करते हैं। वीडियो में दिख रहा यह पल भले ही छोटा हो, लेकिन यह बताता है कि माता-पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वहीं, बच्ची का पढ़ाई में ध्यान लगाना भी लोगों का दिल जीत रहा है।वीडियो में पिता सड़क किनारे अपना ठेला लगाए हुए है। इसी दौरान उसकी बेटी ठेले के एक कोने में बैठकर पढ़ाई करती दिखाई देती है। बच्ची स्कूल की यूनिफॉर्म में है और किताबों में ध्यान लगाए हुए है। आसपास सड़क पर लोगों की आवाजाही और रोजमर्रा की हलचल के बीच भी वह पढ़ने में लगी हुई है।अक्सर बच्चों को पढ़ाई के लिए शांत जगह और जरूरी सुविधाओं की जरूरत होती है। लेकिन हर परिवार के पास ऐसी सुविधाएं हों, यह जरूरी नहीं है। ऐसे में कई माता-पिता अपने काम के साथ बच्चों को भी साथ रखते हैं। इस वीडियो में भी पिता अपनी मेहनत में लगा है और बेटी पढ़ाई में। यही वजह है कि यह नजारा सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। हालांकि, वीडियो से बच्ची के परिवार की पूरी स्थिति या उसकी पढ़ाई से जुड़ी दूसरी जानकारी सामने नहीं आती है। फिर भी पिता और बेटी का यह पल लोगों को मेहनत, जिम्मेदारी और पढ़ाई की अहमियत याद दिला रहा है।यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। दी गई जानकारी के मुताबिक, वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और इसे 74 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। वीडियो देखने वाले लोग पिता की मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कई लोग बच्ची के अच्छे भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। इस वीडियो की खास बात यही है कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि जिंदगी का एक आम-सा पल दिखाई देता है। पिता अपने काम में लगा है और बेटी पढ़ाई कर रही है। लेकिन यही नजारा लोगों को भावुक कर रहा है। यह वीडियो याद दिलाता है कि बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए परिवार की मेहनत कितनी मायने रखती है।